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Savunma

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

ABD'nin savunma devi Lockheed Martin, üretim serüvenini gösterdiği bir videoda, Rusya'nın S-400 savunma sistemleri ve Topol-M olarak bilinen kıtalararası balistik füze sistemlerini hedef aldı.

star.com.tr19 Mart 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:14
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ABD'nin en prestijli savunma şirketi Lockheed Martin, dünden bugüne havacılık serüvenini anlattığı bir video hazırladı. Ancak paylaşılan görüntülerdeki bir bölüm, ezeli rakip Rusya'yı oldukça kızdırdı.

Hazırlanan klibin çoğunda görünmese de, Lockheed'in simülasyonunda vurulan 'kötü adam rolü' Rusya'ya verildi.

Görüntüde havalanan Lockheed yapımı uçaklar, Rus yapımı S-400 savunma sistemlerini ve Rusya ordusu tarafından kullanılan Topol-M mobil kıtalararası balistik füze platformlarına saldırdı.

RUS MEDYASI: RUS KARŞITLIĞI KAZANDIRIYOR

Silah devinin hazırladığı videoya internet sitesinde yer veren Rusian Today (RT), 'Locheed Rusya ile gelecekteki bir çatışmayı umut ederek diğer tüm şirketlerden daha fazla kazanmaya devam edebilir. Hisse senetleri, 2016 başkanlık yarışından sonra oldukça yükseldi.'

RT'ye göre, 2016'daki başkanlık seçimleri ile ilgili Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddiaları, Rus karşıtı söylemleri güçlendirdi. Firma ayrıca son yıllarda Pentagon'la tarihi büyüklükte sözleşmelere imza attı. Trump yönetimi stratejik hedefini, terörizmden Rusya ve Çin gibi rakiplere kaydırdı.

Lockheed Martin, savunma sanayi sektörünün en büyüklerinin kamuoyu ile paylaşıldığı Defense News Top 100 listesinde 1. sırada yer alıyor.

star.com.tr

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