F-35'in yeni füzesi testlere hazır

star.com.tr 21 Şubat 2020 Cuma10:16 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:16

Hava Kuvvetleri, beşinci nesil F-35 saldırı uçağında kullanılması için tasarlanan Stand-In Saldırı Silahı'nı (SiAW) uyumluluğunu kontrol etmeye hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) sözcüsü Ilka Cole, yeni füzenin ağır bombardıman uçağı B-21'de de deneneceğini ancak son zamanlarda F-35'in şu anda dikkate alınan tek USAF uçağı olduğunu söyledi.

Füze, Amerikan Donanmasını Gelişmiş Radyasyon Karşıtı Güdümlü Füzesinin genişletilmiş menzilli bir versiyonuna dayanıyor.

Savunma sektöründe 2010 yılında dünyanın dördüncü büyük şirketi olan, ABD merkezli uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren, küresel bir şirket olan Northrop Grumman tarafından geliştirilen füzenin, menzili gibi tasarım özelliklerinde de bir dizi değişiklikler yapılacağı bildirildi.

SiAW'ın, GPS ve diğer uydular gibi modern savaşın kilit varlıklarını hedef alması için kullanılacağı öngörülüyor. Ayrıca hızlı hareket eden hedefleri takip etmek için de tasarlanmıştır.

USAF bütçe belgelerinde SiAW hedefleri, balistik füze rampaları, kara saldırısı ve gemi karşıtı füze rampaları, GPS bozucular, uydu karşıtı sistemler ve entegre hava savunma sistemlerini içeriyor.

Northrop Grumman ise SiAW'ın, düşman hava savunmasını yok etmek için kullanılan süpersonik bir füze olarak tanımlıyor.

Firmanın askeri test uzmanları, 2020'lerin başında SiAW'ı F-35 üzerinde inceleneceğini, böylece 2020 ortalarında düzenli operasyonlara başlanabileceğini. 2021 mali yılında tasarımının bitirilip yeni bir savaş başlığına sahip olacağını bildiriyor.

star.com.tr