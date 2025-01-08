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Savunma

Suudi Arabistan'ın KAAN hamlesi sonrası İsrail'i uyardılar: F-35 gibi sıradan değil

KAAN'ın F-35 gibi sıradan bir savaş uçağı olmadığını yazan Batı basını, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN satın almasının İsrail için riskler barındırdığına dikkat çekti.

Star Gazetesi8 Ocak 2025 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın KAAN hamlesi sonrası İsrail'i uyardılar: F-35 gibi sıradan değil
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Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN satın almasının İsrail için olumsuz jeopolitik sonuçlara yol açabileceği dile getirildi.

Suudi Arabistan'ın 100 adet KAAN satın almayı planladığı iddiasını gündemden düşürmeyen Batı basını, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN'ın Türkiye'nin giderek artan uluslararası nüfuzunun ve Ortadoğu'da yükselen bir güç olarak gerçek statüsünün bir sembolü olduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir dünya gücü olarak geri döndüğü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden doğuşunun Ortadoğu'da yakın olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin Suriye'de artan nüfusunun uzun vadede İsrail güvenliği için bir risk oluşturduğu iddia edildi.

KAAN'ın sıradan bir savaş uçağı olmadığının altı çizilen makalede millî muharip uçağımızın Türk Hava Kuvvetleri için ciddi bir yükseltme olacağı belirtildi.

Analiz yazısında KAAN'ın teknik özelliklerinden bahsedilerek F-35'le kıyaslaması yapıldı.

KAAN'ın F-35 ile aynı seviyede olduğu vurgulandı.

ABD'nin F-35 konusunda karşı tutum göstermesinin Suudi Arabistan'ı Türkiye'ye dönmesine neden olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN satın almasının iki ülke arasında daha derin bağlar oluşturacağı ve 7 Ekim'de kaybettiği prestijini geri kazanmaya çabalayan İsrail için çok daha karanlık bir jeopolitik sonuca yol açabileceği kaydedilen analizde, "Bu nedenle KAAN başka bir savaş uçağından daha fazlasıdır" denildi.

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