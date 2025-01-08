Suudi Arabistan'ın KAAN hamlesi sonrası İsrail'i uyardılar: F-35 gibi sıradan değil

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN satın almasının İsrail için olumsuz jeopolitik sonuçlara yol açabileceği dile getirildi.

Suudi Arabistan'ın 100 adet KAAN satın almayı planladığı iddiasını gündemden düşürmeyen Batı basını, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN'ın Türkiye'nin giderek artan uluslararası nüfuzunun ve Ortadoğu'da yükselen bir güç olarak gerçek statüsünün bir sembolü olduğunu ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KAAN HAMLESİ SONRASI İSRAİL'İ UYARDILAR: F-35 GİBİ SIRADAN DEĞİL

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir dünya gücü olarak geri döndüğü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden doğuşunun Ortadoğu'da yakın olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin Suriye'de artan nüfusunun uzun vadede İsrail güvenliği için bir risk oluşturduğu iddia edildi.

KAAN'ın sıradan bir savaş uçağı olmadığının altı çizilen makalede millî muharip uçağımızın Türk Hava Kuvvetleri için ciddi bir yükseltme olacağı belirtildi.

Analiz yazısında KAAN'ın teknik özelliklerinden bahsedilerek F-35'le kıyaslaması yapıldı.

KAAN'ın F-35 ile aynı seviyede olduğu vurgulandı.

ABD'nin F-35 konusunda karşı tutum göstermesinin Suudi Arabistan'ı Türkiye'ye dönmesine neden olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN satın almasının iki ülke arasında daha derin bağlar oluşturacağı ve 7 Ekim'de kaybettiği prestijini geri kazanmaya çabalayan İsrail için çok daha karanlık bir jeopolitik sonuca yol açabileceği kaydedilen analizde, "Bu nedenle KAAN başka bir savaş uçağından daha fazlasıdır" denildi.

KAAN ile göklere hakim olacaklar! ANKA-4 dünyayı salladı: Karşılık verilemeyecek hızda

F-35'lerin alternatifi olarak KAAN'ı seçtiler! Suudi Arabistan'dan ABD'ye ince mesaj

Suudi Arabistan'ın 100 adetlik KAAN planı! Yunanistan'a HÜRJET sonrası 2. darbe: Dendias hedefte