ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağının ilk kez bir Arap ülkesine ihraç edileceği iddia edildi. Söz konusu habere göre, ABD ile Fas F-35 konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Anlaşmanın yaklaşık 17 milyar dolar olduğu belirtilirken sözleşme kapsamında Fas'ın 32 adet F-35 savaş uçağı alacağı iddia edildi.

Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın da duyurulacağı belirtilirken tarafların bir araya gelip yakında F-35 anlaşmasını imzalayacağı bildirildi. Fas, bu anlaşma ile birlikte envanterinde bulunan F-16'ları F-35'lerle değiştirmeyi hedeflediğinin özelikle altı çizildi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre Fas'ın, süreci hızlandırmak ve ABD makamlarıyla yaşadığı siyasi ve idari engelleri aşmak için 2020 yılından bu yana savaş uçaklarını almak için çabaladığı bildirildi.

Ayrıca Fas'ın kara kuvvetlerini de modernize etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Son olarak Rabat hükümeti General Dynamics Land Systems şirketinden 100 adet M1A2 SEPv3 Abrams tankı ve Bradley zırhlı savaş aracı tedarik etmişti.

SU-57 VE F-35 DÜELLOSU AFRİKA KITASINDA

Fas'ın ABD'den F-35 savaş uçaklarını almasının en büyük sebebinin ise bölgesel rekabet içerisinde bulunduğu komşusu Cezayir'in Rus yapımı Su-57 savaş uçaklarını almak için girişimde bulunması olarak değerlendiriliyor. Her iki ülke de bir an önce bu sözleşmeleri resmileştirerek hava kuvvetlerini güçlendirip hava üstünlüğünü ele geçirmek istiyor.