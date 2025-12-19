Polonya Savunma Bakanlığı, MiG-29 savaş uçaklarının hizmet süresinin 2025 yılı sonuna kadar dolacak olması nedeniyle hava filosunu yeniliyor. Bu kapsamda, söz konusu uçaklardan oluşan bir filonun Ukrayna'ya devredilebileceği, Polonya'nın ise karşılığında ABD yapımı F-35'ler ile Güney Kore üretimi KAI FA-50'leri alacağı bildirildi.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, RMF24'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Polonya'ya ait MiG-29'ların verilmesine ilişkin bir anlaşmanın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ziyareti sırasında 19 Aralık Cuma günü sağlanabileceğini söyledi.

Tomczyk, aksi halde müzeye kaldırılacak ya da hurdaya ayrılacak 6 ila 8 adet uçağın Ukrayna'ya teslim edilebileceğini ifade etti.

Sovyet yapımı eski jetlerin Aralık 2025 sonuna kadar envanterden çıkarılacağını belirten Tomczyk, Polonya'nın bugüne kadar 14 adet MiG-29'a sahip olduğunu ve eş zamanlı olarak hava filosunu modernize ettiğini vurguladı. Bu nedenle söz konusu adımın ülke güvenliğini etkilemeyeceğini kaydeden Tomczyk, uçakların müzeye kaldırılması yerine Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Tomczyk, "Bu uçaklar ya müzeye gidebilir, satılabilir ya da hurdaya çıkarılabilir ya da Ukrayna'ya giderek düşmanlarımızın yok edilmesine katkı sağlayabilir. Bana göre durum son derece açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın, hava kuvvetlerini modern uçaklarla güçlendirmenin yanı sıra, Ukrayna'dan insansız hava araçlarının üretimi ve kullanımına yönelik teknolojiler elde etmeyi de hedeflediğini belirten Tomczyk, MiG-29'ların kullanım ömrü sona ererken bu uçakların faydalı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Savaş uçaklarının askeri insansız hava aracı teknolojileriyle takasının NATO üyeliği sayesinde mümkün hale geldiği, bu çerçevede Polonya'nın ittifak kapsamında F-35 ve FA-50 teslimatları aldığı kaydedildi.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen hafif avcı uçağı MiG-29, ilk uçuşunu 1977 yılında gerçekleştirdi. Uçağın temel görevi hava ve kara hedeflerine taarruz olarak tanımlanıyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ve kara birlikleri, daha önce MiG-29'ların Shahed tipi kamikaze insansız hava araçları ile Rus füzelerinin düşürülmesinde etkili olduğunu vurgulamıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında pilotlar, R-73 ve R-27R havadan havaya füzeleri ile 30 milimetrelik topu kullandı.

Zaman içinde MiG-29'lar Batı menşeli silahları taşıyabilecek şekilde modernize edildi. Bu kapsamda uçaklara AGM-88 HARM anti-radar füzeleri, AIM-9 Sidewinder havadan havaya ve havadan yere füzeler ile modifikasyonuna bağlı olarak 70 kilometreye kadar menzilde hedefleri vurabilen JDAM güdümlü mühimmatlar entegre edildi.

MiG-29'ların ayrıca, işgal altındaki Herson bölgesinde bir Rus karargahının da aralarında bulunduğu hedefleri vuran AASM Hammer mühimmatlarını kullandığı belirtildi.