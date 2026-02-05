ABD Kongresi tarafından kabul edilen 839 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesinde, F-35 savaş uçakları için ayrılan finansman da yer aldı. ABD Kongresi, 3 Şubat'ta 2026 mali yılına ilişkin toplam 839 milyar dolarlık savunma harcama tasarısını Temsilciler Meclisi'nde 217'ye karşı 214 oyla kabul ederek Başkan Donald Trump'ın imzasına sundu. Pentagon'un talebinden 8 milyar dolar daha fazla kaynak içeren paket, beş federal kuruma daha finansman sağlayan daha geniş kapsamlı bir "minibüs" bütçe düzenlemesinin parçası olarak geçirildi.

Tasarı, Pentagon'un 2024 mali yılından bu yana ilk tam yıllık bütçesi olurken, Kongreyi kısa süreli kısmi hükümet kapanışını sona erdirmeye bir adım daha yaklaştırdı. Yasa koyucular 23 Ocak'ta tasarıyı ilk etapta onaylasa da İç Güvenlik Bakanlığına yönelik finansman anlaşmazlıkları Senato sürecini geciktirdi ve Senato'nun bakanlık için iki haftalık geçici bütçe eklemesinin ardından Temsilciler Meclisi'nde ikinci oylama yapılması gerekti.

Temsilciler Meclisi'nin şubat başına kadar toplanmaması nedeniyle bazı federal kurumlar dört gün süreyle kapanma yaşarken, bu süre geçen sonbaharda Pentagon'un 334 bin sivil çalışanı ücretsiz izne çıkarmasına yol açan 43 günlük kapanışa kıyasla daha kısa sürdü. Senato, revize edilen tasarıyı 30 Ocak'ta kabul ederek nihai Temsilciler Meclisi onayının önünü açtı.

Savunma paketi, Hava Kuvvetleri modernizasyonu için milyarlarca dolarlık kaynak ayırırken, F-35, F-47, B-21 ve Sentinel kıtalararası balistik füze programlarına finansman sağlıyor. Tasarıda F-35 ve F135 motor yedek parçaları için 440 milyon dolar, iki ek Compass Call uçağı için 474 milyon dolar ve Hava Ulusal Muhafızları için altı adet C-130J nakliye uçağına 976 milyon dolar tahsis edildi.

Uzay Kuvvetleri kapsamında ise 11 Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma görevi desteklenirken, füze uyarı ve takip uyduları ile sensörler için 4 milyar dolar ayrıldı. Tasarı ayrıca, Pentagon'un temel bütçe talebinde yer almayan ve kısmen geçen yıl onaylanan 25 milyar dolarlık uzlaşma fonuna dayanması planlanan Golden Dome girişimi kapsamında uzay ve füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve entegrasyonu için 13,4 milyar dolar içeriyor.