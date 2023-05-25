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Savunma

F-35'ler için büyük hüsran! Tam 407 milyon dolar

ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'in ürettiği F-35 jetleri Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ı büyük bir hüsrana uğrattı. 407 milyon dolar değerindeki F-35 savaş uçaklarının ABD tarafından Tayland'a satılmaması yönünde karar alındı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
F-35'ler için büyük hüsran! Tam 407 milyon dolar
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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, ABD'nin eğitim ve teknik gerekliliklerle ilgili sorunlar nedeniyle F-35 hayalet savaş uçaklarını kendilerine satmayı reddettiğini bildirdi.

F-35'LER İÇİN BÜYÜK HÜSRAN!

2003 yılında ABD tarafından NATO Dışı Başlıca Müttefik ilan edilen Tayland, geçen yıl eskiyen, çoğu ABD yapımı F-5 ve F-5 uçaklarının yerini alacak 16 adet yeni F-35 jetleri için 13,8 milyar baht (407,68 milyon dolar) bütçe ayırmıştı. Lockheed Martin hedef olarak Tayland'a verilmek üzere 8 adet F-35A savaş uçağı satmayı planlamıştı.

Tayland Hava Kuvvetleri Sözcüsü Marshall Prapas Sornchaidee yaptığı açıklamada, beşinci nesil savaş uçaklarının satışının zaman kısıtlamaları, teknik gereklilikler ve bakım uyumluluğu gibi koşullara tabi olduğunu ve bu nedenle ABD'nin satışı teklif edemediğini söyledi.

F-35, dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak görülüyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik'teki Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Singapur'u içeren en yakın müttefiklerine satılan hassas bir ihracat olarak kabul ediliyor.

ENVANTERDE 12 ADET GRİPEN VAR

Tayland'da ise, şu anda ABD yapımı modellerine ek olarak İsveçli Saab tarafından yapılan ve çoğu on yıllardır kullanımda olan 12 adet JAS-39 Gripen savaş uçağı bulunuyor.

Tayland ordusu, ABD Hava Kuvvetleri ve donanma personelini üslerinde ağırladığı Vietnam Savaşı dönemine kadar uzanan ABD teknolojisini kullandı. Tayland, uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ile yıllık "Cobra Gold" eğitim tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor.

ALTERNATİF OLARAK F-15 VE F-16 GÖRÜLÜYOR

Ancak bu sıcak bağlar, Tayland ordusunun 2006 ve 2014'te seçilmiş hükümetlere karşı gerçekleştirdiği darbeler ve ordu destekli hükümetlerin rakip güç Çin'e yönelik önerileriyle ilgili endişeler nedeniyle gerildi.

Öte yandan Prapas, hava kuvvetlerinin yine de F-16 jetlerinin yerini alacağını ve ABD'nin daha hızlı transfer edilebilen yükseltilmiş F-15 ve F-16 modellerini sunduğunu söyledi.

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