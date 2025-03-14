Eskiyen F-16 savaş uçaklarını F-35 uçaklarıyla değiştirmek isteyen Portekiz'in kararından vazgeçip uçakları değiştirmeyi reddettiği bildirildi.

F-35'LERE TRUMP REDDİ

ABD merkezli Politico Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, görev süresi dolan Portekiz Savunma Bakanı'nın ülkenin hava kuvvetlerine jetlerin satın alınmasını önerdiğini ancak "müttefiklerimizin öngörülebilirliğinin" dikkate alınması gerektiğini söylediği belirtildi.

Portekiz, Donald Trump yüzünden ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını daha modern F-35'lerle değiştirmeyi reddetti. Bunun Trump'ın potansiyel olarak kazançlı bir silah anlaşmasını engellemesinin ilk örneklerinden biri olduğu iddia edildi. Portekiz Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin'den F-35'leri satın almayı önerdi. Ancak Portekiz medyası Público, görevden ayrılan Savunma Bakanı Nuno Melo'ya hükümetin bu öneriyi takip edip etmeyeceği hakkında bir soru sordu.

Soruyu cevaplayan Melo, "Seçimlerimizde jeopolitik ortamı göz ardı edemeyiz. NATO bağlamında ABD'nin son pozisyonu bizi en iyi seçenekler hakkında düşünmeye sevk etmeli, çünkü müttefiklerimizin öngörülebilirliği hesaba katılması gereken daha büyük bir varlıktır." dedi.

ABD basını Politico, Trump'ın Kanada ve Grönland hakkındaki açıklamalarına ve ABD hükümetinin F-35'lerde bazı engelleme kararı alabileceği endişesinin olduğuna dikkat çekti.

"AVRUPA MENŞEİLİ BİRKAÇ SEÇENEK VAR"

F-35'ler yerine Avrupa merkezli uçakları işaret eden Melo konuşmasında, "Dünya değişti ve bizim bu müttefikimiz(ABD), kullanım, bakım, bileşenler ve uçakların her türlü senaryoda operasyonel olmasını ve kullanılmasını sağlamakla ilgili her şeye sınırlamalar getirebilir. Özellikle Avrupa üretimi bağlamında dikkate alınması gereken birkaç seçenek var." ifadelerini kullandı.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da bu hafta başında F-35 savaş uçakları hakkında bir açıklama yapmış, Hollanda'nın jetler için sözleşmesini iptal etmeyeceğini söylemişti.

Bu konuda Portekiz'in resmi bir karar almadığının altı çizilirken, erken seçime giden ülkede bunun şimdilik düşünülmeyeceği ima edildi.

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