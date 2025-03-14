İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6829
  • EURO
    39,8581
  • ALTIN
    3533.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-35'ler için çok konuşulacak ret kararı! Trump yüzünden vazgeçtiler
Savunma

F-35'ler için çok konuşulacak ret kararı! Trump yüzünden vazgeçtiler

Uluslararası arenada popüler olan F-35 savaş uçakları hakkında çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Bir Batı Avrupa ülkesinin eskiyen F-16 jetlerinin yerine almayı planladığı F-35 savaş uçaklarını almayı reddettiği öne sürüldü.

Star Gazetesi14 Mart 2025 Cuma 11:25 - Güncelleme:
F-35'ler için çok konuşulacak ret kararı! Trump yüzünden vazgeçtiler
ABONE OL

Eskiyen F-16 savaş uçaklarını F-35 uçaklarıyla değiştirmek isteyen Portekiz'in kararından vazgeçip uçakları değiştirmeyi reddettiği bildirildi.

F-35'LERE TRUMP REDDİ

ABD merkezli Politico Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, görev süresi dolan Portekiz Savunma Bakanı'nın ülkenin hava kuvvetlerine jetlerin satın alınmasını önerdiğini ancak "müttefiklerimizin öngörülebilirliğinin" dikkate alınması gerektiğini söylediği belirtildi.

Portekiz, Donald Trump yüzünden ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını daha modern F-35'lerle değiştirmeyi reddetti. Bunun Trump'ın potansiyel olarak kazançlı bir silah anlaşmasını engellemesinin ilk örneklerinden biri olduğu iddia edildi. Portekiz Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin'den F-35'leri satın almayı önerdi. Ancak Portekiz medyası Público, görevden ayrılan Savunma Bakanı Nuno Melo'ya hükümetin bu öneriyi takip edip etmeyeceği hakkında bir soru sordu.

Soruyu cevaplayan Melo, "Seçimlerimizde jeopolitik ortamı göz ardı edemeyiz. NATO bağlamında ABD'nin son pozisyonu bizi en iyi seçenekler hakkında düşünmeye sevk etmeli, çünkü müttefiklerimizin öngörülebilirliği hesaba katılması gereken daha büyük bir varlıktır." dedi.

ABD basını Politico, Trump'ın Kanada ve Grönland hakkındaki açıklamalarına ve ABD hükümetinin F-35'lerde bazı engelleme kararı alabileceği endişesinin olduğuna dikkat çekti.

"AVRUPA MENŞEİLİ BİRKAÇ SEÇENEK VAR"

F-35'ler yerine Avrupa merkezli uçakları işaret eden Melo konuşmasında, "Dünya değişti ve bizim bu müttefikimiz(ABD), kullanım, bakım, bileşenler ve uçakların her türlü senaryoda operasyonel olmasını ve kullanılmasını sağlamakla ilgili her şeye sınırlamalar getirebilir. Özellikle Avrupa üretimi bağlamında dikkate alınması gereken birkaç seçenek var." ifadelerini kullandı.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da bu hafta başında F-35 savaş uçakları hakkında bir açıklama yapmış, Hollanda'nın jetler için sözleşmesini iptal etmeyeceğini söylemişti.

Bu konuda Portekiz'in resmi bir karar almadığının altı çizilirken, erken seçime giden ülkede bunun şimdilik düşünülmeyeceği ima edildi.

Star Gazetesi

ABD'nin B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte uçtu

Trump geri adım attı

Sipariş sayısını 200'e çıkardılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.