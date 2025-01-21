Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçakları üretildiği günden beri sürekli olarak yüksek maliyetli olmasından ötürü eleştirilerin hedefi oldu. Ancak şirket tarafından yapılan bir açıklama ise maliyeti düşürmeye yönelik onayı içeriyor. Lockheed, F-35 savaş uçakları için sentetik havacılık türbin yakıtlarının bundan sonra kullanılabileceğini resmen onayladı.

Yani bundan sonra F-35'lerin, hammadde türüne ve üretim yoluna bağlı olarak, geleneksel jet yakıtı ile birlikte yüzde 50 oranında sentetik karışımlarla çalışmasına olanak sağlanacak.

SATF, kömür ve doğal gaz gibi fosil bazlı kaynakların yanı sıra atık yağlar, tarımsal kalıntılar ve diğer fosil bazlı olmayan kaynaklar gibi yenilenebilir kaynaklar gibi çeşitli hammaddelerden elde ediliyor.

F-35 PROGRAMINA ELON MUSK DA KARŞI ÇIKTI

ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimlilik Departmanı'na atanan Elon Musk, F-35 programına eleştirilerde bulunarak tepki göstermişti. Musk, "F-35'in tasarımı, gereksinim aşamasında bozuldu çünkü çok fazla kişi için çok fazla şey yapması gerekiyordu. Bu da onu pahalı ve karmaşık bir 'her işi yapar, ama hiçbirinde uzman değildir' aracı haline getirdi," demişti.