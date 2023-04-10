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Savunma

F-35'ler için resmen imzalar atıldı! Rakam belli oldu

Dünyadaki birçok ülkenin envanterinde yer alan F-35 savaş uçakları için bir ülke daha hazırlık içerisine girdi. F-35 uçaklarının bakım, destek ve onarımı için İngiltere, 161 milyon sterlinlik yeni bir sözleşme imzaladı.

Star Gazetesi10 Nisan 2023 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
F-35'ler için resmen imzalar atıldı! Rakam belli oldu
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Birleşik Krallık, F-35 Lightning hayalet jet filosunun bakım, destek ve onarımı için 161 milyon sterlinlik yeni bir sözleşme imzaladı. İngiltere bu kapsamda F-35 jetlerini küresel muharebe operasyonlarına hazır olmasını sağladı.

F-35'LER İÇİN RESMEN İMZALAR ATILDI

Söz konusu sözleşme, Birleşik Krallık Lightning Force'un evi olan RAF Marham'da yapılacak. Sözleşmeye ilişkin yatırım doğrudan Norfolk üssünde 130 pozisyon ve tedarik zinciri boyunca ek 10 pozisyon olmak üzere ülkede yaklaşık 140 işi sürdürmesi bekleniyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan İngiltere Savunma Bakanlığı, bu hareketin, Başbakan'ın Birleşik Krallık genelinde daha iyi ücretli işler ve fırsatlar ortaya çıkararak ekonomiyi destekleme taahhüdüyle uyumlu olduğunu belirtti.

İngiltere'nin yaptığı bu sözleşme, bu yılın sonunda bitecek olan önceki bir anlaşmanın yerini aldı. Anlaşmayı, ABD Ortak Program Ofisi ile F-35'in ana yüklenicisi Lockheed Martin tarafından imzalandı. BAE Systems ise, sözleşmede belirtilen işleri yürüten bir alt yüklenici olarak hareket edecek.

2027'ye kadar devam edecek olan anlaşmanın şartları uyarınca Birleşik Krallık, F-35 filosu için artan operasyonel özgürlüğün yanı sıra ek uçuş saatleri, önemli görev planlama, eğitim ve bakım yetenekleri kazanacak. BAE Systems, fırlatma koltuğu ve kanopi bakım atölyeleri, uçak mürettebatı uçuş ekipmanını takmak için bir "pilot takma tesisi"ni kullnamya devam edecek. Ayrıca BAE Systems, kaplamaları uçak parçalarına aktarmak için bir bileşen püskürtme tesisi gibi diğer temel hizmetlerin yanı sıra pilot ve yer ekibi eğitimi vermeyi sürdürecek.

100'DEN FAZLA İSTİHDAMI SAĞLAYACAK

Anlaşmaya ilişkin konuşan yapan Savunma Tedarik Bakanı Alex Chalk KC'nin şu sözleri aktarıldı:

"F-35 Lightning hayalet jetlerimiz, bizi havadan askeri kapasitenin en ileri noktasına götüren müthiş bir savaş gücü. Doğu İngiltere'de 100'den fazla istihdamı destekleyen bu yatırım, jetlerimizin dünyanın dört bir yanındaki muharebe operasyonları için donanımlı kalmasını sağlayacak."

Star Gazetesi

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