  • F-35'ler için stratejik adım: İmzalar resmen atıldı
Savunma

F-35'ler için stratejik adım: İmzalar resmen atıldı

Ülkelerin silahlanma yarışı hali hazırda devam eden çatışmalar sonrası ivme kazanırken dünyanın en iyi 5. nesil savaş uçağı F-35'ler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ilk F-35'lerini teslim alan Belçika hükümeti söz konusu savaş uçağının motoru için de harekete geçti. Ülkedeki önde gelen iki firma F135 motoru için kritik parçaların Belçika'da üretilmesini öngören stratejik bir anlaşmaya imza attı.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 17:27 - Güncelleme:
F-35'ler için stratejik adım: İmzalar resmen atıldı
Ülkenin önde gelen iki firması Safran Aero Boosters ve BMT Aerospace, Pratt & Whitney'in geliştirdiği F135 motoru için kritik parçaların Belçika'da üretilmesini öngören stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Bu hamle, Belçika'nın F-35 programındaki endüstriyel katkısını güçlendirmeyi, teknoloji transferini hızlandırmayı ve savunma alanında bölgesel yetkinlikleri artırmayı hedefliyor.

Safran Aero Boosters ve BMT Aerospace arasındaki yeni iş birliği, Belçika'nın savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi açısından uzun vadeli bir planın parçası olarak değerlendiriliyor.

F-35 İÇİN İMZALAR ATILDI

Proje kapsamında, F135 motoruna ait belirli alt bileşenlerin üretimi Belçika'da gerçekleştirilecek. Her iki şirket de daha önce benzer teknoloji geliştirme projelerinde birlikte çalışmıştı; dolayısıyla mevcut deneyim, üretim sürecinin verimliliğini artıracak.

Belçika hükümeti ve bölgesel yönetimler tarafından desteklenen girişim, ülkenin savunma ekosisteminde yerel katma değer oluşturmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda, hem hükümet temsilcileri hem de şirket yöneticileri iş birliğinin ekonomik, teknolojik ve stratejik önemine dikkat çekti.

BELÇİKA'YI STRATEJİK BİR KONUMA TAŞIYOR

Safran Aero Boosters CEO'su François Lepot, anlaşmayı şöyle değerlendirdi:

Bu iş birliği, Belçika'yı F-35 tedarik zincirinde stratejik bir konuma taşıyor. Hükümetin kararlılığı ve vizyonu olmasaydı bu fırsat gerçekleşemezdi.

BMT Aerospace CEO'su Benoit Reynders ise bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı:

Safran ile kurduğumuz ortaklık, inovasyon ve mühendisliğin ulusal ekonomiye kalıcı fayda sağlayabileceğini kanıtlıyor. Bu proje, yüksek nitelikli istihdam ve sanayi kapasitesi açısından uzun vadeli bir kazanım olacak.

Belçika Başbakan Yardımcısı David Clarinval, F-35 programının sadece bir tedarik projesi olmadığını vurgulayarak "F-35, Belçika'nın sanayi egemenliğini, teknolojik yetkinliğini ve savunma özerkliğini güçlendirecek stratejik bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Theo Francken ise "Safran ve BMT ile yapılan bu iş birliği, Belçika'nın küresel savunma sanayiinde kalıcı bir oyuncu haline gelmesinin önünü açıyor" dedi.

