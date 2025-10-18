F-35'ler için stratejik adım: İmzalar resmen atıldı

Ülkenin önde gelen iki firması Safran Aero Boosters ve BMT Aerospace, Pratt & Whitney'in geliştirdiği F135 motoru için kritik parçaların Belçika'da üretilmesini öngören stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Bu hamle, Belçika'nın F-35 programındaki endüstriyel katkısını güçlendirmeyi, teknoloji transferini hızlandırmayı ve savunma alanında bölgesel yetkinlikleri artırmayı hedefliyor.

Safran Aero Boosters ve BMT Aerospace arasındaki yeni iş birliği, Belçika'nın savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi açısından uzun vadeli bir planın parçası olarak değerlendiriliyor.

Proje kapsamında, F135 motoruna ait belirli alt bileşenlerin üretimi Belçika'da gerçekleştirilecek. Her iki şirket de daha önce benzer teknoloji geliştirme projelerinde birlikte çalışmıştı; dolayısıyla mevcut deneyim, üretim sürecinin verimliliğini artıracak.

Belçika hükümeti ve bölgesel yönetimler tarafından desteklenen girişim, ülkenin savunma ekosisteminde yerel katma değer oluşturmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda, hem hükümet temsilcileri hem de şirket yöneticileri iş birliğinin ekonomik, teknolojik ve stratejik önemine dikkat çekti.

Safran Aero Boosters CEO'su François Lepot, anlaşmayı şöyle değerlendirdi:

Bu iş birliği, Belçika'yı F-35 tedarik zincirinde stratejik bir konuma taşıyor. Hükümetin kararlılığı ve vizyonu olmasaydı bu fırsat gerçekleşemezdi.

BMT Aerospace CEO'su Benoit Reynders ise bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı:

Safran ile kurduğumuz ortaklık, inovasyon ve mühendisliğin ulusal ekonomiye kalıcı fayda sağlayabileceğini kanıtlıyor. Bu proje, yüksek nitelikli istihdam ve sanayi kapasitesi açısından uzun vadeli bir kazanım olacak.

Belçika Başbakan Yardımcısı David Clarinval, F-35 programının sadece bir tedarik projesi olmadığını vurgulayarak "F-35, Belçika'nın sanayi egemenliğini, teknolojik yetkinliğini ve savunma özerkliğini güçlendirecek stratejik bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Theo Francken ise "Safran ve BMT ile yapılan bu iş birliği, Belçika'nın küresel savunma sanayiinde kalıcı bir oyuncu haline gelmesinin önünü açıyor" dedi.