F-35'ler için tarih verildi! Düşman ülkeden korunmak için sipariş ettiler

Güney Koreli bir savunma ajansı, ülkenin Kuzey Kore nükleer ve füze tehditlerine karşı koyma amaçlı önleyici saldırı stratejisi Kill Chain'i içeren FX projesinin bir parçası olarak daha fazla F-35A savaş uçağı satın alınmasını destekledi.

İktidardaki Halkın Güç Partisi'nden Ulusal Meclis üyesi Daesik Kang'a göre, Savunma Tedarik Programı İdaresi, FX projesini görüşmek üzere 9 Haziran'da bir savunma komitesi toplantısına katıldı. DAPA, çaba kapsamında Güney Kore'nin 2030 yılına kadar Hava Kuvvetleri için 20 Lockheed Martin yapımı F-35A jeti alacağını söyledi. Ajans ayrıca, ilave jetler olması durumunda ülkenin gelecek yıl 3,9 trilyon won (3 milyar ABD Doları) harcayacağını da kaydetti.

40 ADET F-35 A TESLİM EDİLMİŞTİ



Milletvekili Kang, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze ilerlemeleri göz önüne alındığında satın almayı "uygun" olarak nitelendirdi. Ayrıca Kang, "2020'lerin ortalarında ROKAF'ın hava gücünün olmaması beklendiğinden, ROKAF'ın (Güney Kore Hava Kuvvetleri) Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık yeteneklerini FX ile artırması zorunludur" dedi.

Komitenin 13 Temmuz'da nihai bir karar vermesi bekleniyor ve DAPA'nın fizibilite çalışması süresini mümkün olduğunca kısaltarak takip prosedürlerini hızlandırması bekleniyor.

Ayrıca Lockheed Martin, Aralık 2021 itibarıyla ülkenin sipariş ettiği 40 adet F-35A Blok 3 avcı savaş uçağının tamamını teslim etmişti. Şimdi ise düşman radarlarını ve diğer elektronik ekipmanları tehlikeye atabilen ve geliştirilmiş bir elektro-optik özelliklere sahip olan Blok 4 varyantında 20 jet daha geleceği öğrenildi.

ESKİ YÖNETİM F-35 B'YE ODAKLANMIŞ



Önceki Güney Kore yönetimi, 2018'den 2019'a kadar gerçekleştirilen ve ülkenin "A" varyantına ihtiyaç duyduğunu tespit eden ön araştırmalara rağmen, hafif uçak gemisi projesi CVX'in bir parçası olarak F-35A yerine F-35B'ye odaklanmıştı.

Benzer şekilde, Hava Kuvvetleri, yaşlanan bir savaş uçağı filosu, Kuzey Kore nükleer füze ilerlemeleri ve komşu ülkelerin beşinci nesil hayalet uçaklar için geliştirme çabaları arasında görünmezlik yeteneklerini güçlendirme ihtiyacını vurguladı.

Güney Kore'nin KF-21 olarak adlandırılan yerli 4,5 nesil avcı savaş uçağı 2026'da planlandığı gibi geliştirilse bile, Hava Kuvvetleri, 2025'ten 2031'e kadar ek takviye olmadan ordunun hava gücünde uzun bir boşlukla karşı karşıya kalacağından endişe ediyor.

Ordu, Mart ayında cumhurbaşkanlığı geçiş ekibine FX projesi kapsamında ek satın alma ihtiyacı olduğunu bildirmişti.