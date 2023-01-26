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Savunma

F-35'ler için tehlike kapıda: Lockheed Martin'den resmi açıklama yapıldı

Lockheed Martin, ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen F-35 kazasının ardından, yürütülen soruşturmalar bitene kadar F-35 teslimatlarının yapılmayacağını bildirdi. Şirket, F-35'lerin teslimatlarına devam edilebilmesi için soruşturmanın tamamlanması gerektiğinin altı çizildi.

26 Ocak 2023 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
F-35'ler için tehlike kapıda: Lockheed Martin'den resmi açıklama yapıldı
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5. nesil savaş uçağı F-35 uçaklarının teslimatları, 15 Aralık'ta Teksas'daki bir pistte meydana gelen kaza sonrası askıya alındı.

O günden beri herhangi bir teslimatın yapılmadığını açıklayan Lockheed Martin, kazayla ilgili soruşturmalar neticelenene kadar yeni teslimatların yapılamayacağını belirtti. F-35 savaş uçaklarının teslimatlarıyla ilgili belirsizlik sürüyor.

TESLİMATLAR DURDURULDU

Yeni F-35 savaş uçaklarının teslimatını durduran Lockheed Martin, Teksas'daki F-35 kazasına ilişkin yürütülen soruşturmalar neticelene kadar teslimatların yapılmayacağını açıkladı.

Teksas'daki bir pistte gerçekleşen F-35 kazasının ardından kabul uçuşlarını durduran Lockheed Martin, soruşturmaya ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

F-35'LERİN KRONİK SORUNLARI

F-35'leri satın alan ülkeler, avcı uçağının sadece kokpitindeki yeni bir bilgisayarın geliştirilebilmesi için bir milyar dolara yakın ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Söz konusu savaş jeti ile ilgili yayımlanan bir makalede, maliyetlerin daha da yükselebileceği ve buna paralel olarak F-35 teslimatında gecikmeler yaşanabileceği vurgusu yapılmıştı.

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