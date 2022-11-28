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Savunma

F-35'ler için yeni girişim! Dünyanın en küçük filosu olacak

Tayland basınında yer alan habere göre, ülkenin Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 Lightning II savaş uçağı girişimlerini sürdürüyor. Tayland, bir süredir ülke gündemini meşgul eden F-35 savaş jetlerinden, Hava Kuvvetleri filosuna katma için 2 adet satın almak istiyor. Anlaşma sağlanırsa Tayland, dünyanın en küçük F-35 filosuna sahip olacak.

Star Gazetesi28 Kasım 2022 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
F-35'ler için yeni girişim! Dünyanın en küçük filosu olacak
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Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF) Başkomutanı Alongkorn Wannarot ülke basınını yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkomutan Wannarot, F-35 savaş jetlerinin satın alınması için ABD kongresinden haber beklendiğini söyledi.

Sürekli olarak ülke gündemini meşgul eden F-35 sorunu ise hükümet ve muhalefet arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Başkomutanı Wannarot'un verdiği röportajda ayrıca 2 adet F-35 jeti satın alacağının altı çizildi. Bu karar ile birlikte satış onayı gerçekleştirilirse Tayland'ın dünyanın en küçük F-35 filosuna sahip olacağını belirtiliyor.

F-35 GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Wannarot , RTAF'ın eskiyen F-16'larını uzun vadede F-35'lerle değiştirmeyi planladığını, bu nedenle iki yeni uçak alımının geçici bir adım olabileceğini bildirdi.

SAVUNMA BÜTÇESİ TASLAĞINDA OYLANDI

Tayland, ilk olarak 2021 yılında F-35'ler içi satın alma niyetinde olduğunu açıkça beyan etmişti.

Tayland parlamentosunun alt kanadı, 3 Ağustos 2023'te savunma bütçesi taslağını onaylamıştı.

Söz konusu taslakta, ülkenin F-35A Lightning II savaş uçağı satın almasının önünü açan bir hüküm de yer almıştı.

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