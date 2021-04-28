F-35'ler ile ilgili gerçeği bir kez daha vurguladı: Son derece zor

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:47

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tv100'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uzay programıyla ilgili konuşan İsmail Demir; "Savunma sanayide uzay çalışmaları dediğimizde gerek fırlatma sistemleri, gerek uydu teknolojileri, gerek uzayda manevra yapabilecek uzay araçları olsun çeşitli testlerin aşama aşama yapılması olsun bunların hepsinde rol alacaklar" dedi.

Türkiye'nin F-35 programında çıkarılması

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Savuna Sanayii Başkanı İsmail Demir, Belki de ilk defa işiteceksiniz diyerek "Amerika Birleşik Devletleri'nin , 9 ortaklı bu programda Türkiye'nin çıkarılamayacağını anlayınca yeni bir masa kurup, yeni bir anlaşma yapıp, Türkiye hariç diğer ortak ülkeleri bu anlaşmaya imza attırarak Türkiye'yi yalnız bırakmış olacaklar. Böyle bir strateji var" ifadelerini kullandı.

"F-35 uçağında bağımlılık çok fazla"

Prof. Dr. İsmail Demir, F35 üzerindeki çeşitli aksaklıklar giderilebileceğini, belli bir seviyeye erişeceğini, ancak gerçekten son derece bağımlılık oluşturacak ve ana üreticiden uçağın ana sahibinden bağımsız adım atmanızı son derece zorlaştıracak bir sistem olduğunu vurguladı.

SİHA'ları satabiliyor muyuz?

İsmail Demir Nedret Ersanel'in SİHA'larla ilgili sorduğu "SİHA'ları satabiliyor muyuz?" sorusunda, "Evet satabiliyoruz. Satma meselesinde gerçekten çok sayıda talep var. Sadece SİHA'lar değil başka ürünlerde bu vesileyle satış imkanı buluyor ve ilgi görüyorlar." şeklinde yanıt verdi.

"Sahada gücün kimde olduğunu görürler"

Prof. Dr. İsmail Demir, "Akıncı İHA'nın atışlarını gördünüz. Yani bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara bir sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Çok arzu etmeyiz ama, gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler" açıklamasında bulundu.