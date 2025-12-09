İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5988
  • EURO
    49,5369
  • ALTIN
    5745.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-35'ler resmen hava üssünde: Anlaşmanın değeri 4.6 milyar dolar
Savunma

F-35'ler resmen hava üssünde: Anlaşmanın değeri 4.6 milyar dolar

Lockheed Martin'in ABD ve müttefikleri için ürettiği 5. nesil savaş uçağı F-35 ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Anlaşma kapsamında ABD'den toplamda 32 adet savaş uçağı alacak olan Polonya'nın iki adet F-35'i daha Fort Smith'teki Ebbing Hava Üssü'nde teslim aldığı öğrenildi. Değeri 4.6 milyar dolar olan anlaşmaya göre şirketin Polonya'ya jetleri mayıs 2026'da teslim etmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 10:21 - Güncelleme:
F-35'ler resmen hava üssünde: Anlaşmanın değeri 4.6 milyar dolar
ABONE OL

Dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı olan F-35 anlaşmasını ABD ile imzalayan Polonya, teslimat programı kapsamında eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürüyor. Polonya Hava Kuvvetleri personelinin eğitiminde kullanılacak sekiz adet F-35A Lightning II'den oluşacak eğitim müfrezesinin hazırlıkları sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 3508 kuyruk numaralı sekizinci uçağın testleri Fort Worth tesislerinde devam ediyor ve teslimatın gelecek yıl yapılması öngörülüyor.

Şu ana kadar Polonya'ya teslim edilen F-35A Husarz uçakları 500'ün üzerinde sorti gerçekleştirdi. Hükümetler arası anlaşma kapsamında 24 Polonyalı pilotun ABD'de eğitim görmesi planlanıyor.

32 ADET F-35 TESLİM EDİLECEK

Dokuzuncu uçaktan itibaren teslimatlar doğrudan Polonya'ya yapılacak ve uçaklar Łask Hava Üssü'ne konuşlandırılacak. İlk iki uçağın Mayıs 2026'da teslim edilmesi bekleniyor.

Uzun vadede Polonya Hava Kuvvetleri, biri Łask'ta diğeri Świdwin'de olmak üzere iki F-35 filosu işletmeyi hedefliyor. Lockheed Martin bugüne dek farklı versiyonlarda 1.270'ten fazla F-35 Lightning II üretti ve bu uçaklar toplamda bir milyondan fazla uçuş saatine ulaştı.

Polonya, F-35 platformunun dünyadaki on ikinci kullanıcısı konumunda. Hükümetler arası LOA anlaşması toplam 32 savaş uçağını kapsıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.