F-35'lere bin 464 adet frekans karıştırıcı

02 Nisan 2020 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 16:43

Şirketten yapılan açıklamada, “BAE Systems Bilgi ve Elektronik Sistemleri birimi, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri için F-35 uçağını destekleyen çok fonksiyonlu test istasyonlarının bakım ve onarımının yanı sıra 1.464 radyo frekansı karşı önlemi temin etmek için 77.47 milyon dolarlık bir değişiklik sözleşmesi kazandı.” denildi.

BAE Systems'ın F-35 için AN / ASQ-239 elektronik harp paketi, yüzey ve hava kaynaklı tehditleri tespit etmek için tam entegre radar uyarısı, hedefleme desteği ve kendini koruma sağlar. Sistem ayrıca, uçağa radyo frekansı, kızılötesi karşı önlemler ve hızlı tepki özellikleri sağlar.

star.com.tr