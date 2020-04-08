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Savunma

F-35'lere elektronik savaş desteği

ABD Donanması, BAE-Systems'le 77,5 milyon dolarlık bir anlaşma ile F-35 savaş jeti için elektronik savaş (EW) aviyoniği sağlamak üzere anlaşma sağladı.

star.com.tr08 Nisan 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 15:34
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ABD Deniz Kuvvetleri hava savaş uzmanları , ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve müttefik yabancı askeri güçlerin F-35 savaş uçağı bombardıman jetleri için çok işlevli elektronik savaş (EW) sistemlerine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı . Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, havacılık ve savunma sanayisinde etkinlik gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems Electronic Systems segmenti ile anlaşma sağlandı.

Patuxent River Donanma Hava İstasyonu'ndaki Donanma Hava Sistemleri Komutanlığı yetkilileri., Geçtiğimiz hafta F-35'lerde kullanılmak üzere BAE Systems'a 1.464 radyo frekansı (RF) karşı önlem sistemi sağlamak ve çok işlevli test istasyonlarını korumak ve onarmak için 77.5 milyon dolarlık bir sipariş verdiğini açıkladı.

BAE Systems , F-35'e 360 derece durumsal farkındalık ve uçtan uca yetenekler sağlamak için AN / ASQ-239 EW aviyoniklerini tasarlayıp ve üretecek. AN / ASQ-239, F-35'in radar güdümlü uçaksavar füze bataryaları ve hava arama radarları gibi tehditleri tanımlamasını, izlemesini, analiz etmesini ve bunlara yanıt vermesini sağlamak için saldırı ve savunma seçenekleri sunar.

Sistem, algılama aralıklarından en iyi şekilde yararlanır ve F-35 pilot kaçırma, kavrama, karşı önlem ve sıkışma seçenekleri sunar. AN / ASQ-239, F-35'in iyi korunan hedeflere ulaşmasına ve düşman radarlarını bastırmasına yardımcı olmak için geniş bant koruması sağlar.

Bu sistem sinyal yoğun ortamlarda çalışabilir ve F-35'e radyo frekansı ve kızılötesi karşı önlemler ve hızlı tepki özellikleri sağlayabilir. AN / ASQ-239, tasarımcıların yeni yetenekler eklemesini sağlayan bir elektronik mimarisine sahiptir.

AN / ASQ-239, entegre radar uyarısı, hedefleme desteği ve karşı önlemlere sahiptir. Sistem, azaltılmış uzun vadeli yaşam döngüsü maliyeti, artan durumsal farkındalık, uçak mürettebatını korumak için hızlı müdahale kabiliyetleri, tehdit uyarısı ve iyi korunan hedeflere ulaşma yeteneği gibi özellikler sunar.

star.com.tr

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