F-35'lere koronavirüs darbesi: Aksama yaşanıyor

17 Eylül 2020 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:58

Koronavirüs dolayısıyla siparişleri yetiştirmekte zorlanan ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin, 2020 yılı içerisinde aldıkları siparişlerin yüzde 15’ini müşterilerine teslim edemeyeceklerini açıkladı.

Hava Kuvvetleri Derneğinin yıllık olarak düzenlediği konferansta konuşan Lockheed Martin Genel Müdürü Greg Ulmer, 2020’deki teslimatların beklenenden az olacağını söyledi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, 2020 yılına ilişkin toplamda 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etmesi gereken şirketin en fazla 121 adet teslimat gerçekleştirebileceğini kaydeden şirket yetkilileri, bu sayının F-35A, F-35B ve F-35C tiplerinin tamamını kapsadığını kaydetti.

Janes’in aktardığı bilgiye göre, F-35 üreticisi Lockheed Martin bugüne dek 555 adet uçağın teslimatını gerçekleştirdi. Uçakların birim fiyatları ise şu şekilde:

• F-35A: 77,9 milyon dolar

• F-35B: 101,3 milyon dolar

• F-35C: 94,4 milyon dolar