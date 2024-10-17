F-35'leri tahtından edecek: 70 adet Chengdu J-20 envantere girdi

Göklerdeki mücadelede ABD ile boy ölçüşmeye çalışan Çin, F-35 jetlerine karşılık olarak üretilen J-20 gizli savaş uçaklarını envanterine dahil ediyor. Hali hazırda on iki J-20 tugayına sahip olan Çin, geçtiğimiz yıl yetmiş uçağı daha hava kuvvetlerine teslim etti.
F-35'LERİ TAHTINDAN ETMEK İÇİN ÜRETİLDİ
Yapılan analizler J-20'lerin Amerikan F-35 savaş jetlerine uyacak şekilde tasarlandığını gözler önüne seriyor. Çin casuslarının F-35 programına ilişkin teknik bilgileri çaldığı ve bu bilgilerin daha sonra J-20'nin geliştirilmesine dahil edildiği iddia ediliyor. Son yapılan J-20 teslimatları ile birlikte ise Çin'in ABD'nin envanterindeki F-35 sayılarından daha fazla 5. nesil savaş uçağına sahip olduğu öğrenildi.
CHENGDU J-20
İtki (lb): 2X32.600
Azami kalkış ağırlığı (lb): 80.000
Uçuş mesafesi (km): 3.000
Süper seyir (mach): Kabiliyeti yok
Azami hız (mach): 2.25
Azami irtifa (ft): 60.000
Faydalı yük kapasitesi (kg): 11.000