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Savunma

F-35'leri tahtından edecek: 70 adet Chengdu J-20 envantere girdi

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD'nin F-35 jetlerine karşılık olarak ürettiği 5. nesil J-20 savaş uçaklarını envanterine dahil etmeye devam ediyor. Son olarak yıl 70'ten fazla J-20 jetini hava kuvvetlerine teslim eden Çin ABD'nin envanterindeki F-35 filosuyla aradaki farkı kapatmayı hedefliyor.

17 Ekim 2024 Perşembe 23:27 - Güncelleme:
F-35'leri tahtından edecek: 70 adet Chengdu J-20 envantere girdi
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Göklerdeki mücadelede ABD ile boy ölçüşmeye çalışan Çin, F-35 jetlerine karşılık olarak üretilen J-20 gizli savaş uçaklarını envanterine dahil ediyor. Hali hazırda on iki J-20 tugayına sahip olan Çin, geçtiğimiz yıl yetmiş uçağı daha hava kuvvetlerine teslim etti.

F-35'LERİ TAHTINDAN ETMEK İÇİN ÜRETİLDİ

Yapılan analizler J-20'lerin Amerikan F-35 savaş jetlerine uyacak şekilde tasarlandığını gözler önüne seriyor. Çin casuslarının F-35 programına ilişkin teknik bilgileri çaldığı ve bu bilgilerin daha sonra J-20'nin geliştirilmesine dahil edildiği iddia ediliyor. Son yapılan J-20 teslimatları ile birlikte ise Çin'in ABD'nin envanterindeki F-35 sayılarından daha fazla 5. nesil savaş uçağına sahip olduğu öğrenildi.

CHENGDU J-20

İtki (lb): 2X32.600

Azami kalkış ağırlığı (lb): 80.000

Uçuş mesafesi (km): 3.000

Süper seyir (mach): Kabiliyeti yok

Azami hız (mach): 2.25

Azami irtifa (ft): 60.000

Faydalı yük kapasitesi (kg): 11.000

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