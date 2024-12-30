F-35'lerin alternatifi olarak KAAN'ı seçtiler! Suudi Arabistan'dan ABD'ye ince mesaj

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den 100 adet KAAN savaş uçağı satın almayı planladığı iddiası Batı basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

"Suudi Arabistan neden KAAN savaş uçağı almayı düşünüyor?" diye soran Batı basını, Riyad'ın KAAN'ı seçmesinin politik ve teknik 2 nedeni olduğunu yazdı.

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Haberde, "Birincisi, ABD'ye beşinci nesil F-35 Lightning II'ye alternatifleri olduğunu işaret etmek istiyor olabilir. Ayrıca, Kaan'ın hava kuvvetleri için uygun bir geçici çözüm olabileceği sonucuna varmış olabilir" ifadeleri yer aldı.

AKINCI siparişi ile Suudi Arabistan'ın halihazırda Türkiye ile kapsamlı bir savunma iş birliğine gittiğine vurgu yapıldı.

Riyad'ın Türkiye ile zaten kapsamlı olan savunma ortaklığını Kaan'ı satın alarak daha da genişletmekten memnun göründüğü ve sabırla beklediği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın 100 KAAN için emsalsiz bir anlaşmaya imza atarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımı sağlayabileceği belirtildi. 100 adetlik siparişle Suudi Arabistan'ın KAAN'ın maliyetini düşürmeyi ve ek yabancı müşteriler kazanmasına yardımcı olabileceği belirtildi.

KAAN'ın Rafale ve Eurofighter Typhoon'dan daha iyi bir savaş uçağı olacağından bahsedildi.

Riyad şimdilik Türkiye ile zaten kapsamlı olan savunma ortaklığını TF Kaan'ı satın alarak daha da genişletmekten memnun görünüyor ve sabırla bekliyor.

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