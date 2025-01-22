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Savunma

F-35'lerin tedarikine karşı çıktılar: Eurofighter Typhoon almalıyız

İngiliz İşçi Sendikası, hükümetin ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın alınacağı söylentileri üzerine bir çağrıda bulundu. Sendika, F-35'lerin tedarik edilmesi yerine hükümetin envanterde bulunanlara ek olarak yeni Eurofighter Typhoon savaş uçakları satın alınması tavsiyesinde bulundu.

İbrahim IŞIK22 Ocak 2025 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
F-35'lerin tedarikine karşı çıktılar: Eurofighter Typhoon almalıyız
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Sendika yakın zamanda İngiltere hükümetinin Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) için ek savaş uçağı alımı konusunda Eurofighter Typhoon veya F-35 arasında bir tercih yapacağını duyurdu. 20 Ocak'ta sendika tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin F-35'ler yerine Eurofighter Typhoon tedarik etmesi gerektiğini belirtti.

Yakın zamanda anlaşmaların yapılması beklenirken İngiltere hükümetinden konuya ilişkin hiçbir detay ve bilgi verilmedi.

Ancak sendika, açıklamasında F-35'lerden açıkça bahsedilerek, İngiltere'nin vereceği siparişin "2.000 kişiye İngiltere'de sadece 2-3 aylık iş imkânı sağlayacağı, 24 Typhoon'un ise BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo ve İngiltere tedarik zincirindeki işçilere iki yıl boyunca 26.000 iş imkânı sağlayacağı" belirtildi.

ENVANTERDE F-35 SAVAŞ UÇAKLARI DA BULUNUYOR

İngiltere hali hazırda, F-35A, dikey iniş varyantı olan F-35B savaş uçağını kullanıyor. Birleşik Krallık hizmetinde, F-35B filosu, Birleşik Krallık'ın Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinin uçuş güvertelerinden uçabilme kabiliyeti nedeniyle deniz operasyonlarına daha uygun olmasına rağmen, RAF ve Kraliyet Donanması hızlı jet filoları tarafından ortak olarak işletiliyor .

F-35A'nın herhangi bir satın alımı yalnızca Hava Kuvvetleri için olacak ve F-35B STOVL varyantına göre menzil ve yük taşıma gibi gelişmiş performans özellikleri sunacak.

  • Lockheed Martin
  • F-35 Lightning II
  • F-35 Lightning
  • F-35
  • Eurofighter Typhoon
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