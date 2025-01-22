Sendika yakın zamanda İngiltere hükümetinin Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) için ek savaş uçağı alımı konusunda Eurofighter Typhoon veya F-35 arasında bir tercih yapacağını duyurdu. 20 Ocak'ta sendika tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin F-35'ler yerine Eurofighter Typhoon tedarik etmesi gerektiğini belirtti.

Yakın zamanda anlaşmaların yapılması beklenirken İngiltere hükümetinden konuya ilişkin hiçbir detay ve bilgi verilmedi.

Ancak sendika, açıklamasında F-35'lerden açıkça bahsedilerek, İngiltere'nin vereceği siparişin "2.000 kişiye İngiltere'de sadece 2-3 aylık iş imkânı sağlayacağı, 24 Typhoon'un ise BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo ve İngiltere tedarik zincirindeki işçilere iki yıl boyunca 26.000 iş imkânı sağlayacağı" belirtildi.

ENVANTERDE F-35 SAVAŞ UÇAKLARI DA BULUNUYOR

İngiltere hali hazırda, F-35A, dikey iniş varyantı olan F-35B savaş uçağını kullanıyor. Birleşik Krallık hizmetinde, F-35B filosu, Birleşik Krallık'ın Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinin uçuş güvertelerinden uçabilme kabiliyeti nedeniyle deniz operasyonlarına daha uygun olmasına rağmen, RAF ve Kraliyet Donanması hızlı jet filoları tarafından ortak olarak işletiliyor .

F-35A'nın herhangi bir satın alımı yalnızca Hava Kuvvetleri için olacak ve F-35B STOVL varyantına göre menzil ve yük taşıma gibi gelişmiş performans özellikleri sunacak.