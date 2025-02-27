TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2025 savunma fuarında yaptığı açıklamada, "Üst düzey görüşmeler sırasında BAE yetkilileri KAAN'a ilgi duyduklarını ve projeye katılmaya istekli olduklarını dile getirdiler" dedi.

Demiroğlu, Türkiye'nin halihazırda Suudi Arabistan ile KAAN'ın satışı için çalıştığını ve BAE'nin bu iddialı projede başka bir ortak olabileceğini belirtti. Haberde, 2028'de 20 KAAN savaş uçağının teslim edileceği ifade edilirken BAE'nin uzun zamandır beşinci nesil bir savaş uçağı aradığı aktarıldı. İsrail ile İbrahim Anlaşmaları'nı imzaladıktan ve diplomatik ilişkiler kurduktan sonra, Donald Trump yönetiminin 50 F-35 Lightning II için bir anlaşma sağladığı ancak Abu Dabi'nin, eski Başkan Joe Biden yönetiminin ilk yıllarında, Washington'ın BAE'nin Çin ile askeri-teknik işbirliğinden duyduğu memnuniyetsizliği gerekçe göstererek müzakereleri askıya aldığı belirtildi.

Eylül 2024'te ise BAE'nin, Trump yönetimi altında F-35 müzakerelerine devam etme planları olmadığını ilettiği açıklandı.

Suudi Arabistan'ın 100 adet KAAN savaş uçağı satın almakla ilgilendiği bildirilirken, BAE'nin KAAN ile uzun zamandır bu tür projeler için ortak üretim fırsatı elde edebileceği aktarıldı.

BAE'nin, KAAN için bileşenler ve alt sistemler üretmede rol arayabileceği ifade edilen haberde, bu gelişmenin yerel askeri endüstrilerine değerli deneyim kazandırabileceği ifade edildi. Körfez devinin halihazırda Türkiye ile insansız hava araçları konusunda işbirliği yaptığı belirtilen haberde, BAE merkezli EDGE Group'un, Bayraktar TB2 için mühimmat üretmek üzere Baykar ile ortaklık kurduğu ifade edildi.

Abu Dabi'nin KAAN için daha kritik parçalar ve silahlar üretme fırsatını memnuniyetle karşılayacağı dile getirilen haberde, Türkiye'nin, KAAN'ı birkaç ülkeye ihraç etmeyi hedeflediği, BAE'nin ise çok sayıda yedek parça üretebileceği ve beşinci hatta altıncı nesil bir savaş uçağı edinme fırsatını beklerken kendi yerel endüstrilerini güçlendirebileceği aktarıldı.

F-35 anlaşması süresiz olarak askıya alınmışken, Abu Dabi'nin altıncı nesil savaş uçakları ile şimdiden ilgilenmeye başladığı ifade edildi. Türkiye ile KAAN üzerinde çalışmanın ise yeni yerli savunma sanayilerine, olası satın alımda bu tür son teknoloji uçaklar için bağımsız olarak işletme, bakım ve muhtemelen yedek parça üretme konusunda bilgi birikimi kazandırmaya yardımcı olabileceği vurgulandı.