İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3633
  • EURO
    51,4965
  • ALTIN
    6511.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-4 savaş uçaklarının yerini alacak: KF-21'i resmen piyasaya sürdüler
Güney Kore, 2015 yılından bu yana geliştirdiği yerli üretim KF-21 savaş uçağının montajı tamamlanan ilk örneğini Sacheon kentinde düzenlenen törenle tanıttı. KF-21 savaş uçaklarının 'F-4' ve 'F-5' savaş uçaklarının yerini alması bekleniyor.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 15:13
ABONE OL

Güney Kore savunma sanayiinde tarihi bir adım attı. Yıllardır süren yoğun mühendislik çalışmalarının ardından yerli teknolojilerle üretilen KF-21 savaş uçağı, ilk kez kamuoyuna gösterildi. Sacheon kentinde gerçekleştirilen tanıtım töreni, ülkenin havacılık alanındaki bağımsızlık hedefini somut bir noktaya taşıdı.

KF-21 GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Güney Kore'de yerli üretim "KF-21" tipi ilk savaş uçağı için tanıtım töreni düzenlendi. Yonhap ajansının haberine göre, Sacheon kentindeki Korea Aerospace Industries (KAI) Genel Merkezinde, "KF-21" savaş uçağının montajı tamamlanan ilk ürünü için tanıtım töreni gerçekleştirildi.

40 adet KF-21 savaş uçağı yola çıktı

KF-21 SAVAŞ UÇAKLARI PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin "sadece karada ve denizde değil, havada da barışı koruyacak silahları kendi teknolojisiyle güvence altında aldığını" belirtti.

Ülkesini dünyanın en iyi dört savunma gücünden biri yapmayı hedeflediklerini aktaran Lee, "Kendi teknolojimizle tasarladığımız ve kendi ellerimizle ürettiğimiz KF-21 savaş uçakları nihayet piyasaya sürülüyor." diye konuştu.

F-4 VE F-5 UÇAKLARININ YERİNİ ALACAK

2015 yılında başlatılan projeyle üretilecek savaş uçaklarının "F-4" ve "F-5" savaş uçaklarının yerini alması bekleniyor.

  • kore
  • kf-21
  • savaş uçağı
  • tanıtım

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.