Güney Kore savunma sanayiinde tarihi bir adım attı. Yıllardır süren yoğun mühendislik çalışmalarının ardından yerli teknolojilerle üretilen KF-21 savaş uçağı, ilk kez kamuoyuna gösterildi. Sacheon kentinde gerçekleştirilen tanıtım töreni, ülkenin havacılık alanındaki bağımsızlık hedefini somut bir noktaya taşıdı.

KF-21 GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Güney Kore'de yerli üretim "KF-21" tipi ilk savaş uçağı için tanıtım töreni düzenlendi. Yonhap ajansının haberine göre, Sacheon kentindeki Korea Aerospace Industries (KAI) Genel Merkezinde, "KF-21" savaş uçağının montajı tamamlanan ilk ürünü için tanıtım töreni gerçekleştirildi.

40 adet KF-21 savaş uçağı yola çıktı

KF-21 SAVAŞ UÇAKLARI PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin "sadece karada ve denizde değil, havada da barışı koruyacak silahları kendi teknolojisiyle güvence altında aldığını" belirtti.

Ülkesini dünyanın en iyi dört savunma gücünden biri yapmayı hedeflediklerini aktaran Lee, "Kendi teknolojimizle tasarladığımız ve kendi ellerimizle ürettiğimiz KF-21 savaş uçakları nihayet piyasaya sürülüyor." diye konuştu.

F-4 VE F-5 UÇAKLARININ YERİNİ ALACAK

2015 yılında başlatılan projeyle üretilecek savaş uçaklarının "F-4" ve "F-5" savaş uçaklarının yerini alması bekleniyor.