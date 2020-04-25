F/A-18 Super Hornet teslimatları tamamlandı

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 14:27

ABD Donanması, ABD merkezli Boeing şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında 2005 yılından 17 Nisan 2020 tarihine kadar 322 adet tek kişilik F/A-18E ve 286 adet çift kişilik F/A-18F olmak üzere toplam 608 adet Super Hornet teslim aldı.

F/A-18 Super Hornet Blok II Avcı Uçakları; Aktif Elektronik Faz Dizinli (AESA) Radara, Blok I sürümündekilere göre daha büyük renkli ekranlara, modernize edilmiş sensör ile aviyoniklere ve arttırılmış menzile sahiptir. Genellikle uçak gemilerinde konuşlanan Super Hornet Blok II savaş uçakları; hava üstünlük, eskort, keşif, yakın hava desteği, hava savunma bastırma (SEAD) ve gece/gündüz hassas saldırı görevlerini yerine getirebilmektedirler.

Blok II Super Hornet’ların devamı olan F/A-18 Super Hornet Blok III konfigürasyonu için Mart 2019’da Boeing ile 4 milyar dolarlık bir sözleşme imzalayan ABD Donanması, ilk etapta 72 adet F/A-18 Super Hornet Blok III savaş uçağı tedarik etmeyi amaçlıyor.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, Haziran-Temmuz 2020’de ABD tarafından teste tabi tutulacak Blok III Super Hornet savaş uçakları; gelişmiş kokpite, gelişmiş ağ altyapısına ve azaltılmış radar kesit alanına (RKA) sahiptir.