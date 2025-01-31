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Savunma

Fas Resmi Gazetesi'nde yayımladı! Fransızlar: Baykar vites yükseltti

Fransa basını, Bayraktar TB2, TB3, AKINCI ve KIZILELMA ile küresel İHA pazarında kendini kanıtlayan Baykar'ın Fas'a fabrika kuracağını yazdı. Baykar'ın Fas'tan gelen İHA talebi karşısında vites yükselttiği kaydedildi. Baykar'ın kuracağı fabrikaya ilişkin ayrıntılar da Fas Resmi Gazetesi'nde yayınladı.

Star Gazetesi31 Ocak 2025 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Fas Resmi Gazetesi'nde yayımladı! Fransızlar: Baykar vites yükseltti
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Fransa basını, Baykar'ın "Atlas Defense" ismiyle Fas'ta İHA üretimi için fabrika kuracağını yazdı.

Baykar'ın Fas'la ortaklığında yeni bir adım atarak, ülkede İHA'ların üretim ve bakımına yönelik kuracağı bu yapılanmanın iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmeyi ve Fas'ı Afrika'da İHA endüstrisi için stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

BAYKAR VİTES YÜKSELTTİ

Atlas Defense adını taşıyan bu şirketin insansız hava araçlarının ve havacılık ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve bakımından sorumlu olacağı belirtildi.

Fas'tan gelen İHA talebi karşısında Baykar'ın vites yükselttiği vurgulanan haberde, "Bu iştirak Baykar ile Fas arasındaki ortaklıkta stratejik bir adım teşkil ediyor, Türk üreticinin ülkedeki varlığını güçlendiriyor ve savunma sanayi alanında teknoloji transferinin önünü açıyor" denildi.

FAS RESMİ GAZETESİ'NDE YAYIMLADI!

Baykar'ın gelişinin sadece Fas ordusu için değil, aynı zamanda ülkenin teknolojik gelişimi açısından da önemli bir ileri adım anlamına geldiği ifade edildi.

Baykar'ın Fas'ta Atlas Defense adı altında bir şirketin kurulmasına ilişkin ayrıntılar da Fas Resmi Gazetesi'nde yayınladı.

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