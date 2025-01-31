Fas Resmi Gazetesi'nde yayımladı! Fransızlar: Baykar vites yükseltti

Fransa basını, Baykar'ın "Atlas Defense" ismiyle Fas'ta İHA üretimi için fabrika kuracağını yazdı.

Baykar'ın Fas'la ortaklığında yeni bir adım atarak, ülkede İHA'ların üretim ve bakımına yönelik kuracağı bu yapılanmanın iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmeyi ve Fas'ı Afrika'da İHA endüstrisi için stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Atlas Defense adını taşıyan bu şirketin insansız hava araçlarının ve havacılık ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve bakımından sorumlu olacağı belirtildi.

Fas'tan gelen İHA talebi karşısında Baykar'ın vites yükselttiği vurgulanan haberde, "Bu iştirak Baykar ile Fas arasındaki ortaklıkta stratejik bir adım teşkil ediyor, Türk üreticinin ülkedeki varlığını güçlendiriyor ve savunma sanayi alanında teknoloji transferinin önünü açıyor" denildi.

Baykar'ın gelişinin sadece Fas ordusu için değil, aynı zamanda ülkenin teknolojik gelişimi açısından da önemli bir ileri adım anlamına geldiği ifade edildi.

Baykar'ın Fas'ta Atlas Defense adı altında bir şirketin kurulmasına ilişkin ayrıntılar da Fas Resmi Gazetesi'nde yayınladı.