İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0869
  • EURO
    8,6094
  • ALTIN
    409.794
  • BIST100
    1526.4
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Faz-2 ile ATAK'ın kendini koruma etkinliği artırıldı
Savunma

Faz-2 ile ATAK'ın kendini koruma etkinliği artırıldı

Faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındı. Faz-2 ile ATAK'a yeni yerli sistemler dahil edildi.

23 Şubat 2021 Salı 17:44 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 17:44
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 53'üncü ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak Radar İkaz Alıcı, Lazer İkaz Alıcı, Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.