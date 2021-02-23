Faz-2 ile ATAK'ın kendini koruma etkinliği artırıldı

23 Şubat 2021 Salı 17:44 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 17:44

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 53'üncü ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak Radar İkaz Alıcı, Lazer İkaz Alıcı, Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır." denildi.