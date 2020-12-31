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Savunma

Filipin Donanması yeni füzelerini 2021 sonu teslim alacak

Filipin Donanmasının yeni füzelerinin 2021 Ekim sonrası teslim edileceği bildirildi.

star.com.tr31 Aralık 2020 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:32
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Filipin Donanmasının yeni füzelerinin 2021 Ekim sonrası teslim edileceği bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi Şefi Teğmen Maria Christina Roxas, "Satıhtan havaya füze sistemleri Ekim 2021, satıhtan satıha olan platformların ise Mart 2022'de teslim alacağız." şeklinde konuştu.

Söz konusu füzelerin, RP Jose Rizal (FF-150) ve BRP Antonio Luna (FF-151) fırkateynlerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

Teğmen Roxas, satıhtan satıha füze projesinin “Frigate Acquisition Lot 2A” kapsamında olduğunu ve Güney Koreli savunma firması LIG Nex 1’in C-Star füzeleri teslim edeceğini belirtti. 

star.com.tr

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