Çin'i ABD'yle tehdit etti! 'Gemimize saldırırsa Washington'ı ararız'

star.com.tr 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:06

Locsin, Çarşamba günü ANC'ye verdiği bir röportajda, Çin'in bu tür uçuşları "yasadışı provokasyonlar" olarak karşı çıkmasına rağmen, Filipinler'in bölge üzerinde hava devriyelerine devam edeceğini açıkladı.

Locsin, 2016 yılında bir uluslararası mahkemenin, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarının çoğuna karşı karar vermesini hatırlatarak, 'Buna yasadışı provokasyon diyebilirler, fikirlerini değiştiremezsiniz. Tahkim kararın verildiği mahkemeyi zaten kaybettiler.' dedi.

ABD İLE TEHDİT ETTİ

Filipinler'in bölgedeki faaliyetlerine yönelik olası bir saldırı ihtimalini de değerlendiren Loscin, 'Filipinli bir donanma gemisine saldırı benzeri bir şey olursa, o zaman Washington DC'yi arayacağım anlamına gelir.' dedi.

Açıklama, Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı'nın temmuz ayı ortasında, "Güney Çin Denizi'nde kurallara dayalı bir düzen olması gerektiği şeklindeki uluslararası toplumun tutumuna kesinlikle katıldıklarını" söylemesinin ardından geldi.

Bunun öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in bölgedeki iddialarını "tamamen hukuksuz" olarak eleştirdi. Washington'daki Çin Büyükelçiliği Pekin'in, Pompeo'nun sözlerini kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

DUTERTE UYARMIŞTI

Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, haziran ayında yaptığı açıklamada, bölge yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ederken, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde artan askeri faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi .

Duterte o açıklamasında, "Tarafları gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklara uymaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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