Filipinler kolluk kuvvetlerine Türk tabancası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BJMP, açık uluslararası ihale yoluyla silah alacağını duyurması üzerine dünyanın dört bir yanından büyük silah üreticilerinin ilgisini çekti.

İhaleye katılan Girsan, 20 bin atışlık dayanıklılık testi dahil olmak üzere zorlu test prosedürlerini geçerek ihaleyi kazandı. Şirketin 1000'den fazla tabancası BJMP'ye teslim edildi. Böylece, Girsan, uluslarararası küresel kolluk kuvvetleri pazarındaki varlığını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Girsan Satış Sorumlusu Mehmet Can Aksu, tabancalarının, üstün performans ve dayanıklılığıyla ünlü olduğunu ve bu niteliklerin, sahada titizlikle test edilerek kanıtlandığını belirtti.

Aksu, "Girsan, Filipinler'de çeşitli kamu kuruluşlarına silah sağlarken, İnfaz Koruma Polisi'ne tabanca tedarik etmekle görevlendirilen ilk Türk ateşli silah üreticisi olmanın gururunu yaşıyor. Bu sözleşme, Girsan'ın küresel müşterilerin katı gereksinimlerini karşılama konusundaki kararlılığının altını çiziyor ve dünya çapında savunma ve güvenlik güçlerinin tercih edilen ortağı olarak konumunu yeniden doğruluyor." ifadelerini kullandı.