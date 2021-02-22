star.com.tr 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:52

ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya Hükümetine tahmini maliyeti 91,2 milyon dolar olan Genişletilmiş Menzilli Güdümlü Çok Namlulu Roketatar Sistemleri ve ilgili teçhizatın olası askeri satışını onayladığını duyurdu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli sertifikayı 17 Şubat'ta teslim etti.

Askeri sözleşmenin; 25 adet M30A2 Genişletilmiş Menzilli Güdümlü Çok Namlulu Roketatar Sistemi, 10 adet M31A2 Genişletilmiş Menzilli Güdümlü Çok Namlulu Roketatar Sistemi, ER GMLRS Materiel yayın paketi, Stok Sahası Güvenlik Programı, Kalite Güvence Testi'nin (QAT) yanı sıra teknik yayınlar, destek ve test ekipmanları, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içerdiği bildirildi.

- FİNLANDİYA'YA YARDIMCI OLMAK, ABD ULUSAL ÇIKARLARI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR

DSCA tarafından yapılan açıklamada, "Onaylanan bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç ve güvenilir bir ortak olan Finlandiya'nın güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyecektir. Finlandiya'nın güçlü ve hazır bir kendini savunma kabiliyetinin geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak, ABD ulusal çıkarları için hayati önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu için bu savunma sistemlerinin ve hizmetlerinin kullanılması ve potansiyel tehditlere karşı koymak için mevcut ordu mimarisinin genişletilmesinin planlandığı belirtilirken, söz konusu satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

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