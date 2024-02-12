F-35'in muadili olarak tasarlandı: FC-31 savaş jeti görücüye çıktı

Çin Havacılık Sanayi Şirketine (Avic) bağlı Shenyang Hava Aracı Şirketince geliştirilen uçak, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlandı.

Fuarda, potansiyel alıcılara tanıtılan geliştirme aşamasındaki savaş jetinin, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra hayalet uçak özelliğine sahip olması planlanıyor.

F-35'ler 1,6 Mach (saatte 1960 kilometre) azami hıza sahipken; FC-31'in 1,8 Mach (saatte 2205) kilometre azami hıza sahip olması hedefleniyor.

Öte yandan 1240 kilometre muharebe menziline sahip F-35'lere kıyasla, FC-31'in 1207 kilometre ile biraz daha düşük menzile sahip olacağı öngörülüyor.

"Shenyang J-31" adıyla da anılan uçak, henüz Çin ordusunun envanterine girmedi.

- ORTA DOĞU'DA POTANSİYEL ALICILAR



Uzmanlar, yeni nesil uçağın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Kızıldeniz'deki gerilimler nedeniyle bölgesel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Orta Doğu alıcıların ilgisini çekebileceği değerlendirmesini yapıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber, geçen ay yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Hava Kuvvetlerini modernleştirme çalışmaları kapsamında Çin'den FC-31 savaş uçaklarını almayı planladığını bildirmişti.

Ancak ABD'nin Rusya ve Çin ile savunma anlaşmalarını gerekçe göstererek bölge ülkelerine F-35 satışını durdurması, Çin'in önündeki önemli bir engel olarak görülüyor.

Savaş uçağı filosu büyük ölçüde ABD yapımı uçaklardan oluşan Suudi Arabistan'ın bu sebeple Çin seçeneğini değerlendirip değerlendirmeyeceği belirsiz görülüyor.

ABD Başkan Joe Biden, önceki Başkan Donal Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri ile F-35 satışı konusunda varılan anlaşmadan vazgeçmişti. Washington'ın kararında, ülkenin Çin ile yakın ilişkileri nedeniyle savaş uçağının teknolojik sırlarının Pekin'in eline geçmesinden duyduğu endişenin etkili olduğu iddia edilmişti.

Biden yönetimi, Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin satın alınmasının ardından Türkiye'yi de F-35 programından çıkarmıştı.

Bu arada Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretimini planladığı milli muharip uçağı KAAN'ın da bölge ve bölge dışı ülkeler açısından yeni nesil savaş uçağı tedarikinde önemli bir seçenek olacağı öngörülüyor.