İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1061
  • EURO
    37,8214
  • ALTIN
    3386.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Fransa, İspanya, İngiltere... İmzalar resmen atıldı! Türkiye'den 'Gök Vatan' için stratejik hamle
Savunma

Fransa, İspanya, İngiltere... İmzalar resmen atıldı! Türkiye'den 'Gök Vatan' için stratejik hamle

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 NATO üyesi ülkenin, hava güvenliğini ve savunmasını güçlendirmek amacıyla iki yeni çok uluslu hava savunma girişimi için imza attığı öğrenilirken, Türkiye ile Portekiz'in, mühimmat stoklarının hazırlanmasını ve yönetimini güçlendirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne (MAWI) katıldığı belirtildi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Fransa, İspanya, İngiltere... İmzalar resmen atıldı! Türkiye'den 'Gök Vatan' için stratejik hamle
ABONE OL

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Brüksel'deki karargahta gerçekleştirilen imza töreninde 15 müttefik ülke, 150 metrenin altındaki "düşük seviyeli" hava tehditlerine karşı "daha etkili çözümler geliştirmeyi" taahhüt etti.

İmzacı ülkelerin arasında Türkiye'nin dışında Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere yer aldı.

ÇEKYA'DAN ÇOK ULUSLU GİRİŞİM

Aynı 15 müttefike ek olarak Çekya, ayrıca radarlar ve uydular gibi aktif hava gözetim kabiliyetlerince tespit edilemeyen tehditleri belirlemek amacıyla gerekli olan gürültü tespiti gibi "pasif hava gözetimi" konusunda çok uluslu girişim başlattı.

Düşük seviyeli hava tehdidi ve pasif hava gözetleme projeleri aracılığıyla katılımcı ülkeler, yeni kabiliyetler geliştirmeye ve edinmeye çalışacak, aynı zamanda daha düşük maliyet ve daha yüksek operasyonel faydalarla ulusal kabiliyetler arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlayacak.

Açıklamada, "Ukrayna'daki savaş, küçük insansız hava araçları gibi teknolojilerin çatışmalarda ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini göstermiştir. NATO'nun bu yeni tehditleri tespit etme, tanımlama, izleme ve bunlara karşılık verme yeteneğini artırırken caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmek için teknolojik gelişmelerden yararlanması İttifak için elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

TÜRKİYE İLE PORTEKİZ, ÇOK ULUSLU MÜHİMMAT DEPOLAMA GİRİŞİMİ'NE KATILDI

İmza töreninde süren projelere yeni üyeler de kabul edildi.

Türkiye ile Portekiz, mühimmat stoklarının hazırlanmasını ve yönetimini güçlendirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan ve 2021'de başlatılan Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne (MAWI) katıldı.

İngiltere, Türkiye'nin de yer aldığı, Ekim 2023'te başlatılan Sınır Ötesi Hava Sahası Girişimi'nin 21. üyesi oldu. Bu girişim, NATO eğitim ve tatbikatları ile Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki diğer hava faaliyetleri için hava sahasının kullanımı konusunda müttefik ülkelerdeki sivil ve askeri makamlar arasındaki koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.

"Çok kısa, kısa ve orta menzildeki hava tehditlerine" karşı modüler çözüm geliştirmeyi amaçlayan ve 2023'te başlatılan Kara Konuşlu Hava Savunma Yetenekleri için Modüler Çözüm (Modular GBAD) Projesi'ne de Romanya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, İspanya ve İngiltere dahil oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.