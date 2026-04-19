  • Fransa resmen ''tamam'' dedi: 25 adet Rafale savaş uçağının havalimanına inmesi an meselesi
Dünyada savaş çanları yüksek seslerle çalarken, ülkelerden savaş uçağı hamleleri gelmeye başladı. Fransa'nın ürettiği Rafale savaş uçağıyla ilgili son dakika gelişmesine göre, Kuzey Afrika ülkesi 25 adetlik Rafale savaş uçağı alımına sıcak bakıyor. İşte detaylar...

METE ALİ MAVİŞ19 Nisan 2026 Pazar 20:06 - Güncelleme:
Kuzey Afrika'nın savunma devi Fas'ın, hava kuvvetlerini modernize etmek için Fransa ile masaya oturduğu ve 25 adet Rafale savaş uçağı tedariki için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Bölgeyi hareketlendiren bu gelişme, gözleri bir kez daha savunma sanayi ihalelerine çevirdi.

FAS'TAN 25 ADETLİK RAFALE SAVAŞ UÇAĞI ATAĞI

Savunma dünyasında son dönemde tansiyonu yükselten bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan habere göre; Fas'ın hava gücünü stratejik bir seviyeye taşıma hedefiyle Fransa merkezli Dassault Aviation üretimi Rafale savaş uçağı alımı için ciddi bir hazırlık sürecinde olduğu konuşuluyor.

Fas'ın mevcut filosunu güçlendirme arayışında olduğu bilinirken, 25 adetlik bu devasa Rafale savaş uçağı alımı iddiası, bölgedeki askeri dengeleri kökten değiştirebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Rafale savaş uçaklarının gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli taarruz kabiliyetlerinin, Fas Hava Kuvvetleri'ne stratejik bir üstünlük sağlayacağını vurguluyor.

Rafale savaş uçağı, "omnirole" (çok rollü) kapasitesiyle biliniyor. Hem hava-hava savunma görevlerinde hem de hava-yer taarruz operasyonlarında yüksek performans sergileyen bu platformlar, Fas'ın bölgesel caydırıcılığını artırmasında kilit rol oynayabilir.

Rafale savaş uçağıyla ilgili henüz Rabat veya Paris yönetimlerinden resmi bir onay gelmiş değil. Ancak savunma çevreleri, Fas'ın modernizasyon projeleri kapsamındaki bu hamlesinin yakın zamanda netleşmesini bekliyor. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse, bu durum Fas'ı bölgenin hava sahası en güçlü ülkeleri arasında zirveye taşıyacak.

