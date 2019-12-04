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Fransa Savunma Bakanı Parly: Bastille Günü'nde robotlar geçemez

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkenin ordusunda yapay zeka robotların ilerlemesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

  • star.com.tr
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Gelişen yapay zeka robotların savaş alanlarında kullanılması için bir çok ülke çalışmalar yürütürken, Fransa'dan ilginç bir çıkış geldi.
 
Savunma Bakanı Florence Parly, bir kesim tarafından 'katil robotlar' olarak anılan yapay zeka makinelere şiddetle karşı çıktı.
 
Parly, özerk (tam otomatik) şekilde hareket eden, ölüm kalım kararlarını kendi veren yapay zeka robotların askeri alanda kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.
 
Parly, ''İnsan kontrolünde olmayan ve yaşam - ölüm gibi kararları, özerk hareket edecek bir makineye bırakmayı kesinlikle reddediyorum. Bu tür makinelerin savaş alanında olmasına karşıyım.'' dedi.
 
''BASTİLLE GÜNÜ'NDE GEÇEMEZLER''
 
Bu tür sistemlerin temel ilkelerine tamamen aykırı olduğunu söyleyen Parly, ''Bu sistemlerin Bastille Günü'nde Şanzelize Caddesi'in yokuşlu yolundan geçen asker alayı içerisinde hiçbir zaman yeri almayacak.'' dedi.
 
Bakan Parly, nisan ayında da askeri yapay zeka robotların geleceği ile ilgili endişelerini dile getirmişti.
 
Fransa son zamanlarda askeri yapay zeka gelişimini izelemek için bir 'etik komitesi' kurdu.
 
*Bastille Günü: Her yılın 14 Temmuz günü kutlanan Fransa'nın ulusal bayramı.

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