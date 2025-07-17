Fransa'dan üst düzey ziyaret! Türkiye'nin savunma sanayi devine yakın takip

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ın ASELSAN'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı ASELSAN'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk.



Uluslararası alanda iş birliklerimizi sürdürerek küresel ölçekte de güvenliğe katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/E260szBAvJ — Ahmet Akyol (@AhmetAkyol) July 17, 2025

Akyol paylaşımında, Burkhard'ı ASELSAN'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Uluslararası alanda iş birliklerimizi sürdürerek küresel ölçekte de güvenliğe katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinden önce ise Almanya ve İtalya'dan üst düzey yetkililer Türkiye'nin savunma devini ziyaret ederek yerli ve milli savunma sanayii ürünleri hakkında bilgi almışlardı.