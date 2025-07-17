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Savunma

Fransa'dan üst düzey ziyaret! Türkiye'nin savunma sanayi devine yakın takip

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN'ı ziyaret etti.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Fransa'dan üst düzey ziyaret! Türkiye'nin savunma sanayi devine yakın takip
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ın ASELSAN'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Akyol paylaşımında, Burkhard'ı ASELSAN'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Uluslararası alanda iş birliklerimizi sürdürerek küresel ölçekte de güvenliğe katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinden önce ise Almanya ve İtalya'dan üst düzey yetkililer Türkiye'nin savunma devini ziyaret ederek yerli ve milli savunma sanayii ürünleri hakkında bilgi almışlardı.

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