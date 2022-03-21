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Savunma

Fransız basını yazdı! Ukrayna'daki direnişin anahtarı: Türk SİHA'sı Bayraktar

Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından Le Figaro'daki 'Ukrayna'da savaş: Türk insansız hava araçları, Rus saldırı gücüne karşı silahlı direnişin anahtarı' başlıklı bir makalede, Ukrayna'nın dünyayı şaşırtan direnişinin arkasında, Bayraktar TB2 SİHA'larının olduğu ifade edildi.

Star Gazetesi21 Mart 2022 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:09
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sürerken, Ukrayna'nın direnişi tüm dünyayı şaşırttı.

Fransız basınında yer alan bir makalede, bu silahlı direnişin arkasında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) olduğu belirtildi.

'UKRAYNA RADYOLARINDA BİR ŞARKI: BAYRAKTAR! BAYRAKTAR!

Le Figaro'daki "Ukrayna'da savaş: Türk insansız hava araçları, Rus saldırı gücüne karşı silahlı direnişin anahtarı" başlıklı makalede şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna radyolarında sürekli dönen alışılmadık bir şarkı çalıyor. Erkek koro, 'İşgalciler Ukrayna'ya geldi. (...) Ama cephanelikleri çöktü. Bayraktar! Bayraktar!' diye haykırıyor. Şu anda Rus kuvvetlerine zor anlar yaşatan Türk muharebe İHA'larının görkemini anlatan bu şarkı, Moskova'ya karşı Kiev'in imdadına yetişen bu yeni askeri araçların kahramanlığını anlatıyor.

'BAYRAKTAR BİRÇOK TEÇHİZATI İMHA ETTİ'

Makalede, 24 Şubat'ta başlatılan taarruzdan bu yana, Türk yapımı SİHA'ların birçok zırhlı aracı, füze sistemini ve kamyonları vurduğu görüntülerin, sosyal medyada paylaşıldığına dikkat çekildi.

Makalede, "Bayraktar insansız hava araçları olmadan bu ne kadar olabilirdi." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi

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