Fransız basınında dikkat çeken Türkiye analizi: Batı Afrika'da ilk sıraya yükseldi

Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye ile Mali arasındaki ilişkileri ele aldığı analizinde, Ankara'nın Batı Afrika ülkesinde giderek daha etkili ve stratejik bir ortak konumuna yükseldiğini yazdı.

Güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Mali'nin son yıllarda Türkiye ile iş birliğini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilen haberde, Ankara'nın özellikle savunma sanayi alanında vazgeçilmez bir partner haline geldiği belirtildi.

Le Monde'a göre Türkiye; insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim programlarıyla Mali'nin güvenlik kapasitesine katkı sağlıyor. Haberde ayrıca Türk özel güvenlik şirketlerinin de ülkede faaliyet gösterdiği ifade edildi.

İki ülke arasında son yıllarda zırhlı araçlar, optoelektronik ve gözetleme sistemleri, mayın temizleme ekipmanları ile askeri personel eğitimlerini kapsayan çok sayıda anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

RUSYA'NIN ETKİSİ AZALIRKEN TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Le Monde'un değerlendirmesine göre, Rusya'nın sahadaki etkisinin zayıflaması ve Rus unsurlarına yönelik eleştirilerin artması, Türkiye'nin Mali'deki konumunu güçlendirdi.

Haberde, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin bölgedeki etkisinin gerilemesiyle birlikte Türkiye'nin, Rusya ve Çin'e alternatif bir ortak olarak öne çıktığı kaydedildi.

SİLAH İHRACATINDA İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Başkan Erdoğan'ın 2018 yılında Mali'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin düzenli şekilde geliştiği belirtildi.

Le Monde'un aktardığı verilere göre, Bamako ile Ankara arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda üç kattan fazla arttı. Özellikle savunma sanayi alanındaki iş birliğinin hız kazandığı, Türkiye'nin 2024'ten itibaren Mali'ye silah ve mühimmat ihracatında ilk sıraya yükseldiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Türkiye'nin Mali'nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığı, elektronik ekipmanlar, sanayi makineleri ve tahıl ürünlerinin de başlıca ihracat kalemleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.