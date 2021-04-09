Fransız CNIM Sistem modüler yüzer köprülerini tanıttı

Star.com.tr 09 Nisan 2021 Cuma 00:03 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 00:03

Fransız CNIM Sistem, modüler motorlu yüzer köprü sistemine PFM NG modelini de ekleyerek ailesini genişletti.

Fransız CNIM Sistem 29 Mart'ta PFM LG (Uzun) ve PFM XP (Seferi) olmak üzere taşınabilir köprülerin iki versiyonunu halka tanıttı.

PFM XP'nin ilk üretiminin Haziran veya Temmuz'da tamamlanması planlanırken, seri üretimine ise en erken gelecek yıl başlanacak.

PFM NG, Askeri Yük Sınıfındaki paletli araçların ve ana muharebe tanklarının %90'ını taşıma kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.



PFM LG, 2 adet 13,6 metre rampa ve 10 × 10 m köprü başı ve geri alma sistemli 3 akslı yarı römorklu 6 × 6 kamyonlardan oluşuyor.

PFM LG'de, 360 derece dönüş kapasitesi sunan iki Mercury Marine marka 175 hp dizel dıştan yanmalı motor kullanılıyor.

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