Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, dün parlamentoya yaptığı bilgilendirmede, Pakistan Hava Kuvvetlerinin çatışmalarda Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarını kullandığını, bu uçakların Fransız yapımı 3 "Rafale" dahil 5 Hint uçağını düşürdüğünü belirtti.

ABD televizyonu CNN'e açıklama yapan Fransız istihbarat görevlisi de Hindistan'ın kullandığı bir "Rafale" uçağının Pakistan tarafından düşürüldüğünü doğrularken aynı durumda başka bir uçağın olup olmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Öte yandan, Hindistan medyası, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15E" füzelerinin kalıntılarının ülkenin Pencap eyaletinde bulunduğunu bildirdi. Füze kalıntılarına ait olduğu öne sürülen fotoğraflar haber sitelerinde yer aldı.

Eğer doğrulanırsa bu, "J-10C" savaş uçaklarının harpte başka bir savaş uçağını vurarak düşürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçecek. "Rafale" savaş uçakları da ilk kez havada vurulmuş olacak.

ÇİN DIŞINDA YALNIZCA PAKİSTAN KULLANIYOR

Çin'in Çıngdı Hava Aracı Sanayi Grubu tarafından tasarlanan ve üretilen "J-10" uçakları, tek motorlu ve çok amaçlı savaş jeti olarak kullanılıyor.

Çin Hava Kuvvetlerinde 2003'ten itibaren kullanılmaya başlanan 4. nesil savaş uçağının gelişmiş versiyonu J-10C, daha iyi motor ve elektronik taramalı aktif dizin (AESA) radarı ile geliştirildiği "4,5. nesil savaş uçağı" olarak adlandırılıyor.

"J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15" füzeleri, katı yakıtla çalışan ikili itişli roket motorunu kullanıyor. 300 kilometre menzilde sesten 5 kat hızlı hareket edebilen füzeler, AESA radarlarıyla yönlendiriliyor. İhraç versiyonu olan "PL-15E" füzeleri ise daha zayıf motora ve daha düşük menzile sahip.

"J-10C" savaş uçakları, Çin dışında yalnızca Pakistan tarafından kullanılıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri, 2020'de uçağın ihraç modeli olan "J-10CE"den 36 adet, "PL-15E" füzelerinden ise 250 adet sipariş verdi.

Pakistan'ın sipariş ettiği uçaklardan ilk 6'sı 2022'de teslim edilirken bugüne dek 20 uçak Pakistan Hava Kuvvetlerinin hizmetine girdi.

Pakistan dışında Mısır'ın da "J-10C" savaş uçaklarıyla ilgilendiği, Özbekistan'ın ise hava kuvvetlerini yenileme planı kapsamında "Rafale" ile "J-10C" uçakları arasında seçim yapma aşamasında olduğu bildirilmişti.