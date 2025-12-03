Fransız gazetesi La Nouvelle Tribune, Türkiye'nin milli İHA ve insansız savaş uçağı teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi mercek altına alarak KIZILELMA'nın 65 kilometreden gerçekleştirdiği vuruşun "askeri havacılıkta yeni bir dönem" açtığını yazdı. Gazete, Türkiye'nin artık insansız savaşın geleceğinde standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Fransa'nın saygın yayınlarından La Nouvelle Tribune, Türkiye'nin savunma sanayindeki hızlı yükselişini ele aldığı analizinde, özellikle insansız hava araçları alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Gazete, Türkiye'nin geldiği noktayı "ABD dahil hiçbir ülkenin henüz başaramadığı bir seviye" sözleriyle değerlendirdi.

KIZILELMA TESTİ: ASKERİ HAVACILIKTA YENİ EŞİK

La Nouvelle Tribune'ün analizinde, 29 Kasım'da BAYKAR tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın, havada yüksek hızlı bir jet hedefini 65 kilometre mesafeden başarıyla vurduğu hatırlatıldı. Bu testin, "askeri havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı" olduğu ifade edildi.

MİLLİ SİSTEMLERİN ORTAK BAŞARISI

Gazete, başarının tamamen yerli teknolojilerle elde edildiğine dikkat çekerek hedefi tespit eden ASELSAN'ın MURAD radarı ile vuruşu gerçekleştiren TÜBİTAK SAGE üretimi Gökdoğan füzesi arasındaki uyumu "Türk savunma devlerinin iş birliği" olarak niteledi.

TÜRKİYE'NİN 15 YILLIK DÖNÜŞÜMÜ

La Nouvelle Tribune, Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayinde yaşadığı köklü değişime de değinerek, "Bir dönem dışa bağımlı olan Ankara'nın bugün dünyanın en gelişmiş insansız hava araçlarını tasarlayan, üreten ve sahada etkin biçimde kullanan az sayıdaki ülkeden biri" haline geldiğini yazdı. Bayraktar TB2'nin Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna'daki etkisi, Türkiye'yi küresel alanda öne çıkaran en önemli unsurlardan biri olarak gösterildi.

DENİZ GÜCÜNE İHA ENTEGRASYONU

Haberde, KIZILELMA'nın TCG Anadolu üzerinden de konuşlandırılabilmesi sayesinde Türkiye'nin insansız hava gücünü denizlerde stratejik bir avantaj haline getirdiği vurgulandı.

'ANKARA ARTIK STANDART BELİRLEYEN ÜLKE'

La Nouvelle Tribune, İran, Ukrayna, Rusya ve Çin gibi ülkelerin de dron teknolojilerine yoğun yatırım yaptığına dikkat çekerek Türkiye'nin bu alanda önemli bir fark oluşturduğunu belirtti. Analizde, "KIZILELMA ile Türkiye, radar, füze ve hava aracı entegrasyonunu tamamen milli imkânlarla gerçekleştirdi. Bu başarı, Ankara'nın artık dışa bağımlı bir ülke olmadığını ve dünya standartlarını belirleyen aktörlerden biri haline geldiğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

KÜRESEL REKABETTE YENİ BİR KONUM

Haberin sonunda, Türkiye'nin elde ettiği son başarıyla insansız hava savaşlarında küresel liderlik iddiasını güçlendirdiği belirtilerek, "KIZILELMA testi yalnızca bir deneme değil; Türkiye'nin teknolojik kapasitesinin ve stratejik vizyonunun güçlü bir kanıtı. Ankara, bu adımla insansız savaşın geleceğinde belirleyici aktörlerden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu" değerlendirmesi yapıldı.