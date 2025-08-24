İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Fransızlar Türk savunma sanayisini mercek altına aldı: Yeni silah devi
Savunma

Fransızlar Türk savunma sanayisini mercek altına aldı: Yeni silah devi

Fransa'da yayın yapan Les Echos gazetesi, gelişen Türk savunma sanayisini mercek altına aldı. Gazetede yayımlanan bir makalede, 'Türk silah şirketleri son on beş yıldır ihracat pazarında, özellikle insansız hava araçları, muharebe araçları, hafif silahlar ve denizcilik alanlarında, hızlı bir yükseliş kaydetti.' ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 10:42 - Güncelleme:
Fransızlar Türk savunma sanayisini mercek altına aldı: Yeni silah devi
ABONE OL

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla ürettiği savunma sanayisi ürünleri, dünya genelinde yakından takip ediliyor.

Son olarak Fransız Les Echos gazetesi, Türk savunma sanayisini mercek altına aldı.

Gazetede yayımlanan "Türkiye, hesaba katılması gereken yeni silah üreticisi" başlıklı yazıda, İspanya ile yapılan Hürjet anlaşmasına da yer verildi.

"GÖZ KAMAŞTIRICI ATILIM"

Türk savunma sanayisinin geçirdiği değişimden ve son yıllardaki ihracat başarısından bahsedilen yazıda, "göz kamaştırıcı bir atılım" gerçekleştirildiği vurgulandı.

Batı Avrupa'nın değişen dengeler karşısında Türkiye'den savunma ürünlerinin alabileceği belirtilirken, bu durumun İspanya ile varılan Hürjet anlaşması sayesinde daha da mümkün olabileceğine değinildi.

"BÜYÜK ÜRETİCİLERLE REKABET EDECEK KADAR ZEMİN KAZANIYOR"

Daha rekabetçi, sahada kendini kanıtlamış ve rakiplerine kıyasla üstün özellikler barındıran Türk savunma sanayisinin, dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldiğine de değinilen yazıda, "Son on beş yıldır Türk savunma sektörünün tartışmasız yükseliş eğilimini gösteriyor. İhracat pazarında Türkiye, büyük Batılı üreticilerle rekabet edecek kadar giderek daha fazla zemin kazanıyor." ifadeleri dikkat çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.