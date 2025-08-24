Fransızlar Türk savunma sanayisini mercek altına aldı: Yeni silah devi

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla ürettiği savunma sanayisi ürünleri, dünya genelinde yakından takip ediliyor.

Son olarak Fransız Les Echos gazetesi, Türk savunma sanayisini mercek altına aldı.

Gazetede yayımlanan "Türkiye, hesaba katılması gereken yeni silah üreticisi" başlıklı yazıda, İspanya ile yapılan Hürjet anlaşmasına da yer verildi.

"GÖZ KAMAŞTIRICI ATILIM"

Türk savunma sanayisinin geçirdiği değişimden ve son yıllardaki ihracat başarısından bahsedilen yazıda, "göz kamaştırıcı bir atılım" gerçekleştirildiği vurgulandı.

Batı Avrupa'nın değişen dengeler karşısında Türkiye'den savunma ürünlerinin alabileceği belirtilirken, bu durumun İspanya ile varılan Hürjet anlaşması sayesinde daha da mümkün olabileceğine değinildi.

"BÜYÜK ÜRETİCİLERLE REKABET EDECEK KADAR ZEMİN KAZANIYOR"

Daha rekabetçi, sahada kendini kanıtlamış ve rakiplerine kıyasla üstün özellikler barındıran Türk savunma sanayisinin, dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldiğine de değinilen yazıda, "Son on beş yıldır Türk savunma sektörünün tartışmasız yükseliş eğilimini gösteriyor. İhracat pazarında Türkiye, büyük Batılı üreticilerle rekabet edecek kadar giderek daha fazla zemin kazanıyor." ifadeleri dikkat çekti.