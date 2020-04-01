Füzelerin kritik bileşenine Türk dokunuşu

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 16:56

Radar Altimetreler; askeri ve sivil statü fark etmeksizin bütün hava araçlarında ve füze sistemlerinde, gerçek zamanlı irtifa bilgisi sağlamak için kullanılırlar. Çalışma prensibi, uçaktan düşey olarak gönderilen dalganın yerden yansıyıp dönme süresinin ölçülmesi ve buna bağlı olarak da uçağın irtifasının bulunmasına dayanır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savuna Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın bu alanda yaşanan dışa bağımlılığı sonra erdirmek amacıyla başlattığı çalışmalar neticesinde, 2011 yılında Meteksan Savunma, yerli ve milli bir Radar Altimetre geliştirmek üzere görevlendirildi. Bu kapsamda yerli radar altimetre geliştirme görevini üstlenen Meteksan Savunma, yurt içi ihtiyacı karşılamak amacıyla başlattığı çalışmaların sonucunda geliştirdiği ve tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayarak kullanıma sunduğu radar altimetreleri, bir ürün ailesi hâline getirdi. Böylece Türkiye, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) yönlendirmesi, desteği ve Meteksan Savunma’nın girişimi ile özgün bir kritik alt sisteme sahip oldu. Ayrıca, Meteksan Savunma’da dünyada radar altimetre ürününe sahip sınırlı sayıdaki firmalardan biri oldu.

SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre, Türkiye’nin de şu ana kadar hep yurtdışından tedarik ettiği radar altimetre cihazları, Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen füze sistemlerinde de kullanıldığı için kritik öneme haiz. Bu kapsamda Meteksan Savunma tarafından geliştirilen yerli radar altimetre sistemi, Türkiye’de ilk kez önemli bir füze platformuna entegre edildi. Ek olarak sistem, halihazırda bir Uzak Doğu ülkesine ve bir de Asya ülkesine ihraç edilmiş durumda.

Mevcut durumda, Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü tarafından üretilen hava araçları ile füze sistemlerinde, yerli üretim radar altimetre sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu alandaki ithalatın durdurulması hedefleniyor.