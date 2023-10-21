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Savunma

Gaganyaan körfeze indi! Kaçış sistemi başlattığını gösterdiler

Hindistan'ın insanlı uzay uçuş projesinin 'Gaganyaan' personel taşıyıcı uzay mekiği projesinin test aracı, Sriharikota Adası'ndan kalkışın ardından Bengal Körfezi'ne başarıyla iniş yaptı.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
Gaganyaan körfeze indi! Kaçış sistemi başlattığını gösterdiler
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Hindustan Times'ın haberine göre, mürettebat kaçış sisteminin denendiği test uçuşu 17 kilometre yüksekliğe ulaşmasının ardından adanın 10 kilometre uzağında, Bengal Körfezi'ne indi.

Test sırasında, kaçış modülünün çeşitli fonksiyonlarının da işlevi gözlemlendi.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO) Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, kalkışın ateşleme motorundaki problemlerden dolayı önceki saatlerde yapılamadığını bildirdi.

Mürettebat kaçış sisteminin, mürettebat kapsülünü ana araçtan uzaklaştırdığını ve başarılı bir şekilde denize iniş yaptığını açıklayan Somanath, kapsülün Hindistan Deniz Kuvvetlerince geri getirildiğini belirtti.

Somanath, TD-D1 görevinin başarıyla tamamlandığını açıklayarak, "Bu görevin amacı, aracın ses hızının biraz üzerinde olan Mach sayısına çıktığı esnada başarılı bir şekilde mürettebat kaçış sistemini başlattığını göstermekti." dedi.

Hindistan, yeni geliştirdiği "Gaganyaan" uzay mekiğiyle 2023 sonunda yörünge seferi yaparak insanlı uzay yolcuğu gerçekleştiren dördüncü ülke olmayı hedefliyor.

  • uzay taşıyıcı
  • Gaganyaan
  • test aracı

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