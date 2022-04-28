GAO'dan F-35 Lightning II Blok 4 isyanı! '2027 de serap gibi'

GAO, 2018'de başlatılan ve F-35 Lightning II sistemlerinin, yazılımlarının ve silah sistemlerinin geliştirilmesini öngören F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Blok 4 programını yerden yere vuran bir rapor yayımladı.

F-35 Lightning II Block 4'ün en başlarda 2026'da ortaya çıkması bekleniyordu. GAO, 2021'de uçağın yeni versiyonunun, büyük olasılıkla 2027'de ortaya çıkacağını söylemişti ancak, görünüşe göre bu tahmin de 2029'a ertelendi. GAO'ya göre, 2027 planı, 'bir serap gibi'...

F-35 LIGHTNING II BLOK 4 NEDEN BU KADAR GECİKTİ?

Bu büyük gecikmenin yanı sıra yıllık olarak harcanan plansız fonların nedeninin, "başta kritik sistem geliştirme ve test etme" olduğunu belirten GAO, "yeni eklemelerin" beklenen bitiş tarihinin 2029'a sarkmasının nedeni olduğunu vurguladı.

Öte yandan GAO'ya göre, F-35 Müşterek Taarruz Uçağının teknoloji geliştirme maliyeti, kat kat arttı. Bu artışlar çoğunlukla, yeni bir işlemci çekirdeği, bellek ve daha fazlasının geliştirilmesine odaklanan Technology Refresh-3 ve Technology Refresh-4 programları kapsamında sağlanacak olan yazılım programlarıdır.

GAO, "Artan test ve geliştirme maliyetlerinin" de program harcamalarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu raporuna ekledi.

TARİHİN EN PAHALI SİLAH PROGRAMI F-35'İN ALIS SİSTEMİ DE SORUNLU

GAO, ABD ordusunun silah sistemleri tarihindeki en pahalı programı F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı için 1,7 trilyon dolar harcandığını tahmin ediyor.

Satın alma, işletme ve bakımların da bu maliyetin içinde olduğunu belirten GAO'ya göre, ALIS adı verilen karmaşık lojistik sistem, F-35'in işletilmesi ve bakımı için önemli bir unsurdur.

Bununla birlikte GAO raporunda, ALIS'in de sorunun bir parçası olduğu ortaya çıktı. Raporda, "F-35 program ofisi, lojistik sistemini değiştirme planlarını değiştirdi ve şimdi onu iyileştirmek ve modernize etmek için kademeli adımlar atıyor. Otonom Lojistik Bilgi Sistemi[ALIS], teknik karmaşıklık, zayıf kullanılabilirlik ve yanlış veya eksik veriler dahil olmak üzere uzun süredir devam eden sorunlarla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi