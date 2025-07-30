''GAZAP'' ABD'de gündem oldu: NATO'nun en iyisi

Türkiye'nin yeni konvansiyonel bombası GAZAP ABD'de geniş yankı buldu. Newsweek, GAZAP'ı "Bir NATO üyesinde bulunan konvansiyonel bombaların en güçlüsü" diye yazdı.

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından Newsweek, Türkiye'nin yeni konvansiyonel bombası GAZAP'ı konu alan bir analiz yayınladı. Analizde, GAZAP'ın bir NATO üyesi ülkede bulunan en güçlü havadan fırlatılan konvansiyonel silah olduğuna dikkat çekildi. 970 kilogram ağırlığında harp başlığına sahip GAZAP, geçen hafta sonu sona eren 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda'nda (IDEF 2025) sergilenmişti. Newsweek, "Türkiye, en güçlü termobarik bombayı tanıttı" başlıklı analizde termobarik GAZAP'ın 'çok yıkıcı' etkilere sahip olduğunu yazdı.

Newsweek, Türkiye'nin sadece önemli bir savunma sanayii ihracatçısı olmadığını, aynı zamanda Türk ordusunun IDEF 2025'te tanıtılan silahlarla önemi giderek artan bir bölgesel güce dönüştüğünü de okuyucularıyla paylaştı.

Analizde, termobarik silahların özelliklerine değinilerek ilk patlamayı takiben gerçekleşen ikinci patlamanın, bu silahları benzer boyuttaki diğer nükleer olmayan bombalardan çok daha yıkıcı hale getirdiği vurguladı. Analize göre Rusya, Ukrayna'yı işgalinin başlarında 'tüm bombaların babası' diye tanımladığı termobarik silahları kullandı.

"TÜRKİYE ŞAŞIRTMIYOR"

NEWSWEEK'E konuşan Düşünce kuruluşu RAND'ın Avrupa kolundan kıdemli analist Rebecca Lucas, "Türkiye bölgesel aktör olarak konumunu güçlendiriyor. IDEF'te ilk kez tanıtılan birçok ürünü görmüş olmamız şaşırtıcı değil" diye konuştu

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