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Savunma

Gazze soykırımcı İsrail'e 25 adet F-15IA savaş uçağı satacaklar

İsrail, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
Gazze soykırımcı İsrail'e 25 adet F-15IA savaş uçağı satacaklar
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İsrail Savunma Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Boeing ile yapılan 5,2 milyar dolar değerindeki anlaşmanın Washington yönetiminin İsrail'e bu yılbaşında onayladığı geniş kapsamlı yardım paketinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, anlaşma İsrail Savunma Bakanlığının ABD Misyonu ile Boeing arasındaki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından imzalanırken, uçaklar gelişmiş menzil yeteneğine, artırılmış yük kapasitesi ve çeşitli operasyonel senaryolarda iyileştirilmiş performansa sahip olacak.

Savaş uçaklarının teslimatı 2031 yılından itibaren yılda 4 ile 6 uçak olmak üzere aşama aşama yapılacak.

Açıklamada sözlerine yer verilen Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, 7 Ekim 2023 yılından bu yana 40 milyar dolar değerinde satın alma anlaşması imzalandığını belirtti.

ABD yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı.

Washington yönetiminin Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah ve uçak satışına onay vermesi Amerikan kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini toplamıştı.

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