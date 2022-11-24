Geleceğin teknolojisi için imzalar atıldı! SSB Başkanı Demir duyurdu: Hedef ufkun ötesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, TOBB ve ASELSAN arasında Millileştirme ve Tedarikçi Geliştirme Programı ve Teknoloji Merkezi AR-GE Laboratuvarı Tahsisi'nin protokol imza töreni ile Kuantum Teknolojileri Araştırma Laboratuvarının açılışı yapıldı.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

TOBB ETÜ'de kurulan laboratuvarda yürütülecek projelerle Türkiye'nin kuantum teknolojilerindeki bilgi birikimi ve teknoloji hazırlık seviyesi artırılarak ASELSAN üzerinden yerli ve milli sistemlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı konuşmada, ülkelerin savunma sanayi ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında teknolojik bağımsızlığın her zamankinden daha önemli bir konuma geldiğini söyledi. Millileştirme ve yerlileştirmenin önemine değinen Demir, stratejik alanlarda taviz vermeden yerlilik için çalıştıklarını aktardı.

Geleceğin teknolojilerinin çok önemli olduğunun altını çizen Demir, "Kuantum teknolojileri alanında atılan adımlarda ufka bakmak, ufkun ötesini görmek doğrultusunda attığımız bir adım." dedi.

Demir, Türkiye'nin bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla bu tür teknolojilerde yol alabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Katma değer sağlayabilecek bütün üniversitelerimiz, araştırma kuruluşlarımız, devlet kurumlarımız, bu yolculukta bizimle beraber yürümeye varsa biz çoktan varız. Hep beraber bu kapsayıcı yürüyüşü yapmak istiyoruz. Bu konu çok önemli, çok iddialı. Burada adım atmış olanlar geleceği inşa etme iddiasında olanlardır. Türkiye Yüzyılı'nda işte bu geleceğin teknolojilerine önem vermemiz, orada ön almamız mutlak şart."

TOBB'un buraya destek vermesinin iş insanları ve sanayici kesimi kapsaması açısından önemine değinen Demir, "Hep beraber bu yolda el ele yürüyeceğiz, başarmaktan başka şansımız da yok. Başarıya mecburuz, ülkemiz geleceğimiz için bu başarıya yürüyeceğiz." dedi.

- "KUANTUM TEKNOLOJİLERİ, ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE PEK ÇOK SEKTÖRE DOKUNACAK"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da AA muhabirine burada yaptığı değerlendirmede, dünyanın yeni bir teknoloji devriminin eşiğinde olduğunu, geç kalmadan bunu yakalamak istediklerini söyledi.

Doğru zaman, ekip ve destek mekanizmalarıyla bunun başarılacağını ve dünyayla rekabet edebileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Zira kuantum teknolojileri, önümüzdeki 5 yıl içinde pek çok sektöre dokunacak ve onları kökten değiştirecek. Bunlar arasında savunma, finans, lojistik, tıp, haberleşme, malzeme bilimi ve mobilite çözümleri başta gelmektedir. Bunun farkında olan ülkeler bu alanda giderek daha fazla yatırım yapmaya başlamıştır. Dünyada 2021'de kuantum teknoloji yatırımları 30 milyar doları geçmiştir." diye konuştu.

- "KUANTUM EKOSİSTEMİ KURULMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Hisarcıklıoğlu, ASELSAN ile yürüttükleri çalışmalar kapsamında bugün yeni adımlar attıklarını, üniversite-sanayi işbirliğinin perçinlenmesini amaçladıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan Savunma Sanayii Başkanlığımızın, diğer gelişmiş ülkelerle eş zamanlı olarak başlattığı "Kuantum Odak Çalışma Grubu" tarafından hazırlanan strateji raporu da ülkemiz açısından çok değerlidir.

SSB'nin uzun soluklu projelerdeki vizyonu ve destekleriyle, ASELSAN, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğiyle, ülkemizde de öğrencilerden KOBİ'lere kadar bir kuantum ekosistemi kurulması büyük önem arz etmektedir.

Teknopark projemizi de bu amaca hizmet edecek şekilde hep beraber planlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

Hisarcıklıoğlu, Tedarikçi Geliştirme Programı kapsamında savunma sanayi sektöründe, ASELSAN'ın tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerin sayısını artırmayı hedeflediklerini aktararak, "Böylelikle daha çok KOBİ'nin ASELSAN'ın yerlileştirme ve millileştirme programlarına katkı sunmasını istiyoruz. Yarım asra dayanan köklü geçmişiyle, dünyanın en büyük ilk 50 savunma sanayi şirketinden biri haline gelen ASELSAN ile iftihar ediyoruz." şeklinde konuştu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün TOBB ile işbirliği ile Türkiye'nin her yanından firmaya ulaşmayı, bağımsız savunma sanayi yolunda değerli bulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokoller imzalandı ve laboratuvarın açılışı yapıldı.