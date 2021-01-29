Gelen siparişlere dikkat çektiler: ABD ve Rusya'nın satamadığı ülkelere Türkiye geliyor

Star.com.tr 29 Ocak 2021 Cuma 10:27 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 10:34

Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği başarılı performans yabancı basının dikkatini çekti.

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma çabalarından övgüyle bahseden yabancı basın, Dağlık Karabağ'da büyük başarı elde eden Bayraktar TB2 ve diğer Türk teknolojileriyle Türkiye'nin iyi bir reklam yaptığını vurguladı.

Kenya, Libya ve Uganda'dan zırhlı araç siparişi geldiğini belirten yabancı basın Türkiye'nin küresel silah ticaretinde önemli bir yer edinmeye başladığını yazdı.

ABD'nin satamadığı veya Rus sistemlerinin pahalı olduğu yere Türkiye'nin geldiğini belirtilen haberde, "Türkiye endüstriyel bir altyapı oluşturuyor. Türkiye'nin yerli sanayi gelişimi karşısında Yunanistan'ın ciddi şekilde yüzleşmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

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