Geliştirilmiş sinir, duyu ve kaslar... İşte ABD'nin 'Süper Asker' planı

'İnsan Makine Füzyonu ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Geleceği İçin Etkileri: Siborg Askerler 205'* başlığıyla yayımnlanan makalede, çalışmaların temel amacının önümüzdeki 30 yılda insan vücuduna fiziksel olarak entegre edilen güçlendirme potansiyelini belirleme olduğu belirtildi.

Pentagon'a bağlı araştırmacılar, çalışmaların muhtemelen şu 'denetim, gelişmiş kaslar, artırılmış işitme ve iki yönlü veri aktarımı için insan beyninin sinirsel gelişimi' başlıkları altında 4 alana odaklanacağını belirtti.

Rapora göre gelişmiş gözler, askerlerin savaş alanlarında farklı dalga boylarında görebilme ve hedefi tanımlama görevinin zor olduğu yeraltı ya da meskun mahal alanlarda hedefi rahat bir şekilde tanımlama kolaylığı sağlayacak.

Araştırmacılar, sağlam gözlere sahip olan insanların söz konusu geliştirme operasyonları için çok istekli olmayabileceğini, görme kabiliyetinin bir kısmını ya da tamamını kaybeden askerlerin görme duyusu kazanmasını sağlayacak operasyonları gönüllü olarak kabul edeceğini ileri sürdü.

OPTOGENETİKLE KAS İSKELET YARALANMALARINA ÇÖZÜM

ABD ordusunda en sık görülen ikinci yaralanmaların 'Kas-iskelet sistemi yaralanmaları' olduğunu belirten araştırmacılar, optogenetik* çalışmalar sayesinde kas dokusunu hatta nöronları elektrik yerine ışıkla uyararak yaralı askerlerin eskisinden daha iyi çalışan sibernetik* kaslarla savaşa geri dönmelerini sağlayacaklarını iddia ediyor.

SÜPER KULAKLAR

Raporda hem algıyı artıran hem de askerlere yeni yetenek kazandıracak sibernetik kulaklardan da bahsedildi.

Bu çalışmayla, gelecekteki ilerlemelerin yalnızca insanların duymalarını iyileştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda sinyal aktarma ve farklı dillerde çeviri yapma olanağı sağlayabileceğini de ileri sürüyor.

Rapor adı: *Cyborg Soldiers 205: Human/ Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD

*Sibernetik veya güdüm bilimi, canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır.

*Optogenetik, ışık sayesinde ve genetik yardımla beyin hücrelerini araştıran yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Genleriyle oynanmış hücrelerin ışık ile davranışlarının kontrol edilmesini içerir.